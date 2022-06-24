Вихід з Сєвєродонецька: відбій "зраді"

Верховний головком – не політичний самогубець. Іще один Маріуполь, але тепер на берегах Сіверського Донця – річ, яка небезпечна в тому числі політично в країні не ідеальної, але все ж демократії. Тому яцей політичний момент буде зрівноважувати політичні розрахунки триматися на Сєвєродонецький виступ.

Дивує бажання цитувати тих чи інших "істеричок", які із тилу і краще ситуацію бачать і відповідно знають як краще воювати. Бо, от чесно, – щоб що?

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Поважаю тих авторів на Заході і в нас, які не вдають із себе диванних полководців, які знають як краще, а більше пояснюють людям механіку війни.

Є підозра, що якби без особливого спротиву пішли із Сєвєродонецького виступу, то була б "зрада" на тему "Без бою здали залишки Луганської області".

І в авангарді цих розповідей були б ті, хто зараз розказує, що треба було відходити і вирівнювати лінію фронту вже певний час тому.