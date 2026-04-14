Це пастка: Яценюк сказав, що буде, якщо Україна вийде з Донбасу, навіть за гарантії безпеки

Росії знову намагаються віддати роль сторони, з якою нібито можна домовитися про мир через територіальні поступки України. Але в Києві попереджають: навіть якщо такий сценарій хтось серйозно розглядає, він не зупинить Кремль і не принесе справжнього миру.

Український політик і державний діяч, колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявив, що вихід України з Донбасу навіть в обмін на гарантії безпеки був би пасткою. Він пояснив, чому Володимир Путін не змінив своїх цілей у війні і що насправді стоїть за такими пропозиціями.

Дивіться також Перемовини несправжні: Яценюк пояснив, як Путін користується Трампом

Вихід з Донбасу не дасть миру

Ідею віддати Донбас Росії в обмін на гарантії безпеки Яценюк назвав пасткою, про яку він прямо говорив американським партнерам на Мюнхенській безпековій конференції.

До слова: Україна продовжує переговорну тактику із закликами до миру, але паралельно б'є по російській нафтовій інфраструктурі, щоб послабити позиції Москви. Можливість для нових домовленостей пов'язують із періодом від серпня до жовтня, тоді як швидкого завершення війни найближчими місяцями не очікують.

Навіть якби Україна пішла на такий крок, що суперечить і Конституції, і здоровому глузду, це все одно не принесло б справжнього миру.

Слухайте, друзі, це дуже проста пастка. Не вірте в це,

– наголосив Яценюк.

У Росії й далі хочуть заблокувати вступ України до НАТО, обмежити українську армію, прибрати українську владу під вивіскою так званої денацифікації, а далі заперечити українську мову, культуру, церкву і саме право України на існування.

Подивіться, що говорять Путін, Лавров і Пєсков. Вони дають зрозуміти, що навіть якщо українці вирішать поступитися Донбасом, це лише тимчасово призупинить гарячу фазу війни,

– наголосив Яценюк.

Тобто для Кремля мова йде не про одну територію, а про знищення української державності як такої.

Росіяни ніколи, ні за яких обставин не підпишуть справжню мирну угоду. Путін не відступив ні на крок. Він не змінив своїх кінцевих цілей,

– сказав він.

Поступка Донбасом, за його логікою, нічого не закриває і нічого не гарантує. Вона лише дає Росії паузу, після якої Москва знову повернеться до тих самих вимог і того самого тиску на Україну.

Останні новини про мирні переговори