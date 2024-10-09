Це фактично стане обвалом фронту: яка наступна ціль росіян після Вугледара

Дуже складна ситуація утворилася на півдні Східного фронту. Значною мірою вона ускладнилася після того, як Збройні Сили вийшли з Вугледара через неможливість тримати там оборону.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що тепер в особливій небезпеці перебуває Курахове. Він додав, що причиною втрати Вугледара зокрема були непідготовлені бійці, які провалили оборону флангів.

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Що може спричинити обвал фронту

Військовим 72 бригади довелося покинути місто, оскільки ворог зайшов з флангів та оточив Вугледар. Вихід з цих позицій послабив загальний Східний фронт і створив велику проблему для Курахового.

Якщо зараз не підсилити цей напрямок всіма необхідними засобами, то звідти так само доведеться відходити. Це фактично буде обвалом південної частини Східного фронту,

– наголосив Роман Світан.

Цього не можна допустити, бо тоді росіяни продовжать тиск навіть зимою. Вони здобудуть можливість рухатися цим напрямком без будь-яких проблем, флангових ударів.

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"Можливості посилити цей напрямок є. Наприклад, введення в стрій внутрішніх військ: Нацгвардії, поліції, працівників ТЦК, а це 50 тисяч осіб, прямий рекрутинг. Тому є шанси втримати лінію фронту. Час покаже, які рішення будуть ухвалені", – сказав Світан.