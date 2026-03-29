Це російський ультиматум, – Зеленський про ідею виходу України з Донбасу в обмін на гарантії
- Володимир Зеленський заявив, що ідея виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки повторює російський ультиматум, а не є американською ініціативою.
- Зеленський зазначив, що США дотримуються цієї логіки, але президент Трамп міг би змінити підхід, зважаючи на свій вплив.
Володимир Зеленський заявив, що ідея виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки насправді не є американською ініціативою, а фактично повторює російський ультиматум.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю NBC News.
Читайте також "Ми ніби медіатори": Зеленський пояснив, що ускладнює мирні переговори
Хто тисне на Україну?
Володимир Зеленський пояснив, що ця пропозиція формально це не подається як прямий тиск з боку США, однак логіка таких ініціатив зрозуміла всім сторонам.
За його словами, йдеться про підхід, за якого Україну закликають відступити з Донеччини, після чого Вашингтон міг би надати гарантії безпеки.
Вони (США, – 24 Канал) думають, що це невисока ціна, бо якщо Росія зупиниться, війна закінчиться,
– зазначив президент.
Водночас глава держави підкреслив: така тактика на переговорах не є американською ініціативою як такою, а фактично повторює ультиматум Росії.
Зеленський додав, що наразі США дотримуються цієї логіки, однак, на його думку, президент Дональд Трамп має достатній вплив, щоб змінити підхід. Президент також наголосив, що зараз Росія продовжує війну не через силу, а через недостатній тиск.
Путін сказав, що Росія ніколи не зупиниться. Ні, зупиниться, звісно зупиниться. Вони не хочуть втрачати стільки часу і людей без достатнього тиску,
– підсумував Володимир Зеленський.
Чому США звинувачують Україну в брехні?
В інтерв'ю Reuters Володимир Зеленський сказав, що США пов'язують надання гарантій безпеки Україні з передачею Донбасу Росії. Водночас він наголосив, що такі умови можуть створити загрозу з боку Росії для безпеки України та Європи.
У відповідь держсекретар США Марко Рубіо заявив, що слова Зеленського не відповідають дійсності. За його словами, йшлося лише про те, що гарантії безпеки не набудуть чинності до завершення війни, і це, мовляв, не пов'язано з жодними територіальними поступками.
Марко Рубіо також сказав, що відсутність компромісів у мирних переговорах може призвести до продовження війни Росії проти України, однак остаточне рішення залежить від Києва.