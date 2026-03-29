Це російський ультиматум, – Зеленський про ідею виходу України з Донбасу в обмін на гарантії

Володимир Зеленський заявив, що ідея виведення українських військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки насправді не є американською ініціативою, а фактично повторює російський ультиматум.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю NBC News.

Хто тисне на Україну?

Володимир Зеленський пояснив, що ця пропозиція формально це не подається як прямий тиск з боку США, однак логіка таких ініціатив зрозуміла всім сторонам.

За його словами, йдеться про підхід, за якого Україну закликають відступити з Донеччини, після чого Вашингтон міг би надати гарантії безпеки.

Вони (США, – 24 Канал) думають, що це невисока ціна, бо якщо Росія зупиниться, війна закінчиться,

– зазначив президент.

Водночас глава держави підкреслив: така тактика на переговорах не є американською ініціативою як такою, а фактично повторює ультиматум Росії.

Зеленський додав, що наразі США дотримуються цієї логіки, однак, на його думку, президент Дональд Трамп має достатній вплив, щоб змінити підхід. Президент також наголосив, що зараз Росія продовжує війну не через силу, а через недостатній тиск.

Путін сказав, що Росія ніколи не зупиниться. Ні, зупиниться, звісно зупиниться. Вони не хочуть втрачати стільки часу і людей без достатнього тиску,

– підсумував Володимир Зеленський.

