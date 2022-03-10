Вихідні треба скасувати, – Кухта закликав усіх максимально працювати для перемоги України

Україна вже понад 2 тижні відбивається від атаки Росії. Однак працювати задля перемоги повинні українці у всіх сферах, а не лише Збройні Сили України.

Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник із політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта. Він наголосив, що війна не ведеться лише фронтом.

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"Я вам скажу як людина, яка є в теробороні, взагалі на фронті є менша частина тих, хто служить в армії. Люди, які б'ють ворожі танки – це меншість у будь-якій армії світу. Так влаштована військова машина", – пояснив Кухта.

Критично важливе питання для України

Він запевнив, що економіка під час війни працює у такий самий спосіб.

Мільйони людей працюють на те, щоб пару сотень тисяч в армії могли вести війну. Щоб вони могли на кілька тижнів довше воювати, потрібна економіка, яка працює в тилу. Це зараз критично важливе питання,

– зазначив Кухта.

"Всі, хто може – виходьте на роботу. Я вважаю, що вихідні взагалі треба скасувати, будь-які свята також. Всі мають працювати 7 днів на тиждень, поки в нас воєнний стан", – додав економіст.



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