У Запоріжжі оголосили підозру виховательці дитсадку, в якому хлопчик випав з вікна

Слідчі повідомили про підозру виховательці дитсадку в Запоріжжі, де 26 квітня 4-річний хлопчик випав з вікна. Її звинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

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Деталі від поліції

Слідчі проводять досудове розслідування. Наразі вони встановили, що 26 квітня о 16:20 вихователька однієї з початкових шкіл Запоріжжя залишила в приміщенні групи дитсадку без нагляду одного з вихованців.

Так, перебуваючи в кімнаті наодинці, дитина залізла на підвіконня, відкрила вікно та випала з другого поверху на землю. Внаслідок падіння 4-річний хлопчик отримав травми,

– кажуть в поліції.

На підставі зібраних доказів, 54-річній виховательці повідомили про підозру через неналежне виконання обов'язків, що призвело до тяжких наслідків.

Важливо! Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі від 3 до 5 років. До того ж винного можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 – 5 років.

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