Викликає тривогу, – журналіст про бажання Росії створити в Білорусі військовий навчальний заклад

Росія звозить війська та техніку на навчання "Захід-2021" у Білорусь. Втім у білорусів більше занепокоєння викликають заяви глави Кремля Володимира Путіна.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив власний кореспондент "Радіо Свобода" у Мінську Валерій Калиновський. Військові навчання "Захід" та інші проводять у Білорусі ледь не щороку, тож це не дивина, хоч за масштабом подія 2021 року досить велика.

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"Більшу тривогу викликає те, що Росія хоче зробити в Білорусі біля Гродно начебто спільний військовий навчальний заклад, де мають бути розміщені зокрема російські літаки, гелікоптери тощо", – пояснив Калиновський.

Російські військові на території Білорусі

Білорусів не надто лякає прибуття російських військових підрозділів на територію країни. Ці підрозділи відносно невеликі, оскільки розраховані на навчання, до яких населення уже звикло.

Гіршою була реакція, коли у 2020 році під час піку масових протестів Путін тримав біля Смоленська резерв Росгвардії,

– зазначив Калиновський.

Він додав, що російські війська могли скерувати на придушення протестів, якби цього потребував Лукашенко. Така ситуація була небезпечною і дуже образливою для білоруського народу.

Авіабаза Росії в Білорусі

За словами журналіста, Путін уже давно вирішив створити в Білорусі російську авіабазу. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко усіляко пручався цій ідеї, але зараз він, схоже, повністю йде на поступки Кремлю.

"Ця реалізація дійсно може бути небезпечною для майбутнього Білорусі", – наголосив Калиновський.

Політичний розрахунок Лукашенка

У білоруське Гродно ще 29 серпня 2021 року прибули військові Росії. Вони планують там сформувати навчально-бойовий центр спільної підготовки військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони Росії та Білорусі.

Кореспондент акцентував, що присутність російських сил у Білорусі є політично важливою для Лукашенка. У такий спосіб він намагається показати, що Росія його підтримує і що він з Кремлем у хороших стосунках, щоб утриматися при владі.

"Таким є політичний розрахунок Лукашенка, а його воєнізована риторика – не більше, ніж спроби відвернути увагу від внутрішніх проблем", – підкреслив Калиновський.

Мовиться про такі проблеми в Білорусі:

політичну кризу, що триває;

невизнання Лукашенка легітимним президентом.

Відтак білоруський диктатор використовує усі засоби для досягнення політичної мети. Росія водночас скористається цим, щоб просувати ідею інтеграції та підпорядкування собі Білорусі.

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