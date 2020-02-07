Виклики нового десятиліття: як Україні повернути території та перемогти Кремль

Розібратися з минулим і визначитися в теперішньому.

Украина вновь подходит к очередному циклу перемен и усиливающихся экзистенциональных вызовов. Тяжесть последствий от этих вызовов обосновывается отсутствием стратегического видения у руководства страны и игнорированием использования внутренних сил и средств. При том, что у Украины имеются, по сути, неограниченные возможности для ее развития.

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Колоссальные природные богатства страны в сочетании с безграничными талантами и способностями украинцев открывают для Украины перспективы превращения не только в регионального (европейского), но и в мирового лидера. Преодолеть бедность и уйти от фактического феодализма, - это одна из формул достижения успеха.

Восстановление истины и исторической справедливости, осуществление преследования всех российских военных и политических преступников, прямо, или косвенно причастных к нападению на Украину, захвату Крыма и Донбасса для обеспечения законного и справедливого наказания, возмещение ущерба причиненного Украине российской агрессией и оккупацией, должно стать одним из приоритетных направлений деятельности государства. Паралельно этому, необходимо государственным и общественным структурам активно противодействовать вражескому негативному влиянию в информационном, правовом и научном пространстве.

Необходимо содействовать восстановлению исторической справедливости и участвовать в подготовке суда над советским и российским империализмом. Давно пора научиться назвать вещи своими именами: признать советскую, российско-имперскую и российско-путинскую оккупацию преступной, осудить и окончательно запретить ее публичную демонстрацию под угрозой уголовного наказания.

Лишь одни упоминания во всем цивилизованном сообществе о кровавых преступлениях советских, российско-имперских и современных путинских убийц, должны вызывать чувства глубокого омерзения.

При этом необходимо, чтобы каждый гражданин Украины чувствовал себя причастным к Великой Победе над советским и российским империализмом, - над освобождением Украины от российского колониального фашизма.

Нужно, чтобы история была не формальной записью в учебниках, а стала неотъемлемой частью национального сознания.

В борьбе с российской агрессией и оккупацией необходимо использовать новейшие невоенные средства методы и подходы по деоккупации временно оккупированных территорий.

В современных информационно-технических условиях, возможно, осуществить деоккупацию Крыма и ОРДЛО невоенными методами, практически без единого выстрела, используя информационные, политические, правовые, психологические, дипломатические, социальные, организационные и иные инструменты.

Наша задача – создать политические и управленческие элиты Украины.

Части украинского общества необходимо психологически убить в себе колониальный комплекс москвозависимости, сначала в сознании, а затем и в политике. В этом направлении предстоит большая работа. Прошлое, настоящее и будущее предопределило пути Украины: исчезнуть с карты мира, или быть Великой страной! Третьего не дано.

Главные вызовы 2020: российская агрессия, некомпетентность и местный олигархат

В стране, многие годы являющейся объектом многовекторной гибридной агрессии, где "пятая путинская колонна" - часть власти, в Кремле готовится узурпация Украины ради достижения преступных целей страны-агрессора, до сих пор нет научной и практической основы для создания стратегии общенациональной гибридной обороны. Как нет и госструктуры, способной готовить планы отражения различных атак и реализовывать их.

Виду отсутствия суверенной внешней и международной политики, основанной на нормах международного права и защите национальных интересов, Украина рискует остаться страной-мишенью и испытательным полигоном всех видов и форм российской агрессии и вражеского российского вмешательства.

Периодические конференции, итоговые (годовые) совещания и прочие мероприятия не решают проблемы. Напрашивается создание постоянно действующей структуры, ответственной за подготовку к отражению системной угрозы, определяющей новое содержание межгосударственного противостояния и межцивилизационной обороны.

Предстоит большая работа по созданию в стране политических и управленческих элит и одновременно - очищению от разрушающих страну контрэлит.

Сейчас принято некими спикерами именовать представителей правящего класса "политическими элитами", которые не являются таковыми по определению.

Более 20 лет общественное мнение граждан Украины используется в качестве некого "мяча" на информационном и политическом поле игры за передел власти и собственности одними и теми же олигархическими кланами. Фактически всеми ресурсами национальных богатств страны обладают не более 0.0001% населения. В стране, где не более 10 человек обладают основными активами административных, информационных, организационных, политических и экономических ресурсов страны, при этом миллионы людей по общечеловеческим меркам проживают за чертой бедности, не может быть позитивного будущего.

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Именно контрэлиты своей междоусобной "маячней" мешают концентрации внимания украинского общества на необходимости проведения эффективной административной и судебной реформы, государственного развития и становления, и таким образом не осознавая происходящие процессы, по умолчанию действуют в преступных интересах внешнего врага. Коррумпированные и замкнутые на обслуживании своих корпоративных интересов обогащения контрэлиты постоянно цепляются за прошлое и находят свое выживание в партийно-олигархическом глубинном государстве.

"Имитационный патриотизм" контрэлит проявляется лишь тогда, когда олигарх вынужденно играет роль патриота, при наступлении угроз его корпоративным интересам со стороны внешнего врага. Поэтому борьба с "врагом внутренним и внешним" должна происходить в единой системе координат, тактики и стратегии, смыслов и ценностей.

Мы находимся в быстропротекающем процессе слома общественного мнения. Те сограждане, которые голосовали за нынешнюю власть, уже практически поняли, что никаких эффективных реформ, способных улучшить их качество жизни, повысить благосостояние общества, обороноспособность страны и защиту от различных противоправных посягательств, не произойдет. Это означает, что высшему политическому руководству страны необходимо приложить максимальные усилия по избавлению от всего того, что вызывает в стране токсичность.

История приговорила украинские контрэлиты к окончательному уходу из политической и общественной жизни страны, их уход, это вопрос времени. Мы лишь можем стать катализаторами приближения этого ухода.

Евромайдан 2013-2014 годов, открыл Украине "окно возможностей" по становлению независимого государства и интеграции с цивилизованным миром. Но бездарно упустив волну евромайданного подъема 2014 - 2016-х годов, мы продолжаем его не использовать. Главный вызов очевиден. И он схож с прошлым – длящаяся внутренняя стагнация, наложенная на отсутствие цели национального развития, утеря веры в эффективное независимое европейское государство.

Партнеры и противники исходят из того, что из-за партийно-олигархической модели правления, бездарности и неспособности высшего политического руководства к реальным улучшениям в экономико-технологическом и демографическом отношениях, Украина продолжит слабеть. Отсюда - уменьшение готовности учитывать ее интересы. Эта слабость - один из ключевых побудительных мотивов политики жесткого давления со стороны страны-агрессора.

Главное - борясь с "врагом внутренним и внешним", не забывать об устремленной в будущее стратегии и идеологии. Которой у нас пока не просматривается, а она должна быть ради нашего самосохранения как суверенной державы и нации. И эта идеология построения эффективного демократического государства с перспективой преобразования в лидера восточной Европы и постсоветского пространства.

Поэтому сейчас наступило время использования технологий внепартийного государственного и общественного управления, опирающихся на широкие слои населения, национальное и международное правовое поле.

К чему стремиться?

Руководство ведущих европейских стран Германии и Франции проявило неспособность в решениях проблем внутренних и внешних вызовов для своих стран. США и Великобритания стыдливо по умолчанию отказались от выполнения своих гарантий защиты Украины по будапештскому меморандуму перед внешней российской агрессией и оккупацией. В Украине продолжается "Парад контрэлит". Все эти факторы провоцируют нарастающее многовекторное давление Кремля, разрушающее хрупкую украинскую государственность. Слабость Европы и силу российской агрессии, мы можем монетизировать в собственную силу. "Держать середину" не получится.

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Несмотря на политическое ослабление запада и усиление общей агрессии Кремля, в сложившейся геополитической турбулентности у Украины не остается иного выбора, как стать сильным и самостоятельным геополитическим игроком. При этом сама нынешняя геополитическая турбулентность, создала для Украины не только условия геополитического выживания, но и открыла окно возможностей по превращению в альтернативный центр влияния на всем европейском континенте.

Краткосрочные задачи Киева в период от 1 до 5 лет, заключаются в создании стратегического паритета с Москвой в военном, информационном, политическом и ином плане. При достижении стратегического паритета с Москвой, Кремль не отважится на новые завоевания украинских территорий из-за угрозы ослабления своего режима внешней и внутренней оккупации в результате внешнеполитического поражения и страха преждевременного отката на свалку истории.

Затем Украина должна перехватить эстафету лидерства у Москвы на постсоветском пространстве. В дальнейшем, Киев должен стать вторым центром влияния в Европейском Союзе после Берлина. Хотя возможен геополитический сценарий - сначала 2-й центр влияния в ЕС, потом лидер на постсоветском пространстве.

Нашим основным и ближайшим союзником в построении государственности и демократических институтов, по защите и отстаиванию национальных интересов являются на ближних рубежах – Польша, на дальних - США. Немного меньшими союзниками – Чехия, Словакия, страны Балтии и Балкан. Все они опора нашего становления и исторического восстановления как лидера европейского межтрехморья: Адриатического, Балтийского и Черного.

Мы должны завершить формирование устойчивой демократической системы, при которой менялись бы депутаты и президенты, а внешнеполитический курс в цивилизованное европейское и евроатлантическое сообщество и ценности оставались бы неизменными.

На религиозно-информационном фронте в 2018 году произошло ключевое историческое событие. Украина получила Томос, создана каноническая православная церковь, чем уничтожена доктрина "Москва – Третий Рим", основанная на идеи мировой православной империи.

Следующим шагом, должна стать важнейшая историческая миссия Украины по объединению церквей Старого и Нового Рима. Этот фактор послужит стимулом для реинтеграции в Украину территорий ростовской и воронежской областей, на которых проживают украинцы восточного христианского обряда.

Стране необходима национальная внутренняя и внешнеполитическая стратегия развития на десятилетия вперед.

Уже сейчас необходимо думать не только о том, как освободить международно-признанные современные территории Украины от оккупантов и российской агрессии, - Крым и ОРДЛО. Необходимо думать о реинтеграции в украинское политическое пространство территории Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской и Брянской областей.

Через каких-то 10 лет на восточных границах Украины вместо России может внезапно возникнуть северокавказская республика, населенная преимущественно народами северного Кавказа. Китай стремительно осваивает территории России. В формирующихся геополитических условиях, Европе необходима буферная зона с Китаем.

Обоснованно прогнозируется, что в перспективе от 5 до 10 лет Россия исчезнет с политической карты мира. И именно успех Украины способен стать одним из главных факторов отправления путинского режима и экзистенционального врага страну-агрессора и оккупанта Россию на свалку истории.

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