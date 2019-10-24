России не избежать ответственности за войну, или Судьба Кремля в руках Украины

Украина обязана гарантировать неотвратимость наказания российских военных и государственных преступников, используя международную юрисдикцию.

Стали общим местом разговоры о том, что уровень политической поддержки Украины снижается. Российская делегация возвращена в ПАСЕ. На фоне этих негативных процессов возникают вопросы о том, как возможно не только сохранить сформировавшееся против России санкционное давление, но и усилить его.

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После аннексии АР Крым и начала военной интервенции на Донбассе, первые символические пакеты антироссийских санкций были введены распоряжениями президента США Барака Обамы (executive orders № 13660, 13661, 13662, 13685), на основе законов "О чрезвычайных международных экономических полномочиях" и "О национальной системе по чрезвычайным ситуациям".

Европейский Союз ввел санкции против России, в частности на основании статьи 42 Договора о Европейском Союзе (Маастрихтский договор), согласно которой "Союз может прибегать к данным средствам при осуществлении миссий за его пределами с целью обеспечить поддержание мира, предотвращение конфликтов и укрепление международной безопасности в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций".

Своей военной агрессией против Украины Россия грубо нарушила указанные выше принципы Устава ООН. Несмотря на то, что Россия не подписывала и не ратифицировала Устав ООН, и де-юре не может считаться участницей Устава ООН, членом ООН и постоянным членом Совета Безопасности ООН, в реалии она де-факто успешно пользуется всеми правами и возможностями этих трех статусов.

Впервые за всю историю существования международного права после окончания Второй мировой войны сложилась аномальная ситуация, в которой Россия – страна-агрессор – неправомерно и в противоправных целях использует права члена ООН, постоянного члена Совета Безопасности ООН, в том числе и в целях ведения против Украины агрессивной войны, оккупации и ухода от международно-правовой ответственности за свои преступления.

Поэтому США и Европейский Союз взяли на себя миссию по поддержанию мира, предотвращению конфликтов и укреплению международной безопасности в соответствии с принципами Устава ООН – и вместо ООН. Сама же ООН, в том числе и благодаря присутствию в ней страны-агрессора России, эти свои уставные функции исполнять не способна и ограничивается лишь принятием резолюций, которые Россия без всяких последствий для себя игнорирует.

На фоне происходящих негативных событий и вплоть до решения вопроса об исключении России из ООН Украина должна гарантировать неукоснительное исполнение принципа неотвратимости наказаний российских военных и государственных преступников через реализацию механизма универсальной юрисдикции.

Универсальная юрисдикция и ее разумное и ответственное применение национальными судами может способствовать восстановлению справедливости в пользу жертв серьезных преступлений по международному праву.

Универсальная юрисдикция призвана способствовать усилению ответственности лиц, совершивших серьезные преступления по международному праву, с учетом осознанной необходимости не допускать злоупотреблений властью и проявлять разумную заботу о процессе установления мира, с тем, чтобы положить конец безнаказанности за вопиющие нарушения прав человека. Возможность применения универсальной юрисдикции заложена как в национальном законодательстве Украины, так и в международных договорах.

Согласно статье 8 (ч. 1) уголовного кодекса Украины: "Иностранцы или лица без гражданства, не проживающие постоянно в Украине, совершившие преступления за ее пределами, подлежат в Украине ответственности по настоящему Кодексу в случаях, предусмотренных международными договорами или если они совершили предусмотренные этим Кодексом тяжкие или особо тяжкие преступления против прав и свобод граждан Украины или интересов Украины".

Российско-украинская война была инициирована решениями президента России Владимира Путина, членами Совета Федерации и депутатами Государственной Думы, а также судьями Конституционного Суда РФ, принятыми ими в период с 20 февраля по 21 марта 2014 года и в дальнейшем реализована министрами обороны и иностранных дел РФ, С. Шойгу и С. Лавровым, помощника Путина В. Сурковым, постпредом РФ при Совете Безопасности ООН, и пр.

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1 марта 2014 года 161 члены Совета Федерации дали единогласное согласие Путину на использование в Украине российских войск. А 21 марта того же года они одобрили законы, которыми была оформлена аннексия Крыма.

20 марта 2014 года 445 депутатов Государственной Думы проголосовали за аннексию Крыма.

19 марта 2014 года 19 судей Конституционного Суда РФ умышленно приняли ложномотивированное постановление о признании юридически ничтожной бумажки, подписанной Путиным и его крымскими марионетками – С. Аксеновым, В. Константиновым и С. Чалым – "международным договором" между Россией и Крымом, чем создали псевдо-правовые основания для установления в Крыму режима аннексии.

Такие короткие сроки на принятие стратегически важных решений, как судебных, так и законодательных, без их обсуждения во время принятия и отсутствие дискуссии свидетельствуют о том, что все без исключения указанные фигуранты участвовали в спецоперации по легализации силовой оккупации территории АР Крым.

Именно юридические решения этих преступников стали основаниями для развязывания Россией агрессивной войны против Украины. Именно они нажали на спусковой крючок вторжения.

Все они должны быть привлечены к строгой уголовной ответственности за свои преступления и войти в историю юридически признанными особо тяжкими преступниками, на счету которых гибель почти 14 тысяч невиновных людей и горе миллионов живых.

Преступление геноцида; преступления против человечности; военные преступления; преступление агрессии, – т. е., все то, что повлекла за собой российская агрессия, – перечислены в Римском Статуте Международного уголовного суда и являются, как записано в нем, самыми серьезными преступлениями, вызывающими озабоченность всего международного сообщества. По степени опасности и тяжести, эти преступления опасней и имеют более тяжкие последствия, нежели терроризм.

Раньше по приказанию Путина действующие в официальном качестве государственные преступники проголосовали за использование российских войск в Украине ради оккупации и за аннексию Крыма. Завтра по приказанию Путина они с радостью проголосуют за аннексию Республики Беларусь или любой иной незащищенной территории.

Остановить этих преступников могут лишь сформированное в их скудном сознании чувство неотвратимости наказания за совершенные тяжкие преступления, которое можно обеспечить последовательной государственной деятельностью по их уголовному преследованию.

Для этого следственные органы СБУ должны возбудить уголовные дела в отношении всех перечисленных выше преступников, действующих в официальном качестве, тщательно расследовать эти дела, а затем объявлять их фигурантов в международный розыск по линии Интерпола.

В организации международного розыска может быть отказано в том случае, если в соответствии с национальным законодательством того государства, на территории которого требуется проведение розыскных мероприятий, общественно опасное деяние, в совершении которого обвиняется разыскиваемый или за совершение которого он был осужден, не влечет уголовной ответственности.

Важной основой признания российских преступлений агрессии против Украины на международном уровне, является позиция государств, отраженная ими в резолюциях ООН и ПАСЕ, осуждающих аннексию Крыма и дестабилизацию Россией общественно-политической ситуации на востоке Украины.

Также представителям Генеральной прокуратуры, СБУ и судов, следовало бы практиковать заочное осуждение российских военных и государственных преступников на длительные сроки лишения свободы.

Добросовестное выполнение международных обязательств не только является принципом международного права, но и служит критерием законности деятельности государств в международных делах, выступает в качестве условия стабильности, эффективности международного правопорядка.

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Следует постоянно демонстрировать мировому сообществу, что Украина – правовая страна. Что в Украине бесперебойно работают юстиция и спецслужбы. Что раскрываются и расследуются преступления российской агрессии. Что в отношении виновных лиц выносятся судебные решения об очном (или заочном) аресте и об объявлении в международный розыск, а также о заочном осуждении к длительным срокам лишения свободы. Важно обеспечивать деятельность по расследованию информационным сопровождением.

По крайней мере, возбуждение уголовных дел, объявление в международный розыск по линии Интерпола, заочное осуждение всех без исключения вышеуказанных действующих в официальном качестве российских военных, международных и государственных преступников даст следующие позитивные результаты:

Станет непреодолимым препятствием для участия российской делегации в ПАСЕ, в ООН и в прочих международных организациях; Юридически покажет лидерам стран цивилизованного мира, что они общаются с преступниками, обвиняемыми и осужденными за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против прав человека, международного мира и национальной безопасности Украины; Предоставит возможность органам, осуществляющим разведывательную и контрразведывательную деятельность больше собирать информацию не только о российских военных, международных и государственных преступников, но и о связях с ними представителей 5-й путинской колонны, как в Украине, так и за рубежом; Позволит сделать Россию более токсичной страной, усилить на нее политическое давление во всех международных организациях, ужесточить действующие и ввести новые санкции.

К примеру, после запуска перечисленных процедур, депутаты, поддержавшие путинскую войну против Украины, под угрозой уголовного наказания не смогут посещать западные страны, различные международные мероприятия и пользоваться благами западной цивилизации.

Поэтому само по себе эффективное уголовное преследование всех без исключения основных фигурантов развязывания войны России против Украины является одной из действенных санкций.

Стоит отметить, что за Украину ни одна страна в мире, равно как и все мировое сообщество, исходя из принципа невмешательства в дела любого государства, не будет по собственной инициативе осуществлять уголовное преследование Путина и представителей его коллективной ОПГ в лице 161 сенатора, 445 депутатов Госдумы и 19 судей конституционного суда. Все это должна осуществлять сама Украина. После развязывания агрессивной войны и оккупации суверенных украинских территорий, судьба всех перечисленных лиц находится в ее руках.

Источник: LIGA.net

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