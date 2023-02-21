Росію треба вигнати з ООН: як можна цього досягти за майже рік повномасштабної війни
Росія неодноразово використовувала ООН як майданчик для поширення своєї пропаганди. Постпред Росії Небензя говорив про "утиски" УПЦ МП, про "птахів-вбивць", "бойових" комарів та інші нісенітниці.
Заяви Кремля часто були дуже абсурдними. На засіданні щодо УПЦ МП постпред України в ООН Сергій Кислиця потужно висміяв Небензю та сказав, що це знущання, коли співучасник злочинів одягає мантію проповідника, інформує 24 Канал.
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Українців просять підписати петицію
В Україні неодноразово говорили про необхідність вигнати Росію з Організації Об'єднаних Націй. Буквально наприкінці 2022 року наше МЗС ініціювало процес виключення Росії з ООН.
Окрім того, громадська організація "Громадський Хаб", яка об'єднала багатьох експертів з вигнання Росії з ООН, розмістила петицію з вимогою зобов'язати Росію пройти процедуру визнання нової держави ООН.
Станом на 21 лютого 2023 року петицію підписали понад 300 тисяч людей. Ціль організаторів – 500 тисяч. Проголосувати можна за посиланням.
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Як можна виключити Росію з ООН
Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив – у відповідь на його запит секретаріат ООН повідомив, що останню зміну до Статуту вносили в 1973 році, тобто за 18 років до зникнення з політичної мапи світу СРСР.
Саме тому "Громадський Хаб" запропонував такий план дій:
- спровокувати міжнародний розголос та започаткувати інформаційні кампанії, що мають висвітлити світу проблему незаконного членства Росії в ООН;
- вимагати перевірки повноважень російської делегації, в якості "продовжувача СРСР" з Радбезі ООН;
- поставити на голосування Генасамблеї ООН проєкт Резолюції про перевірку повноважень делегації Росії.
В організації зауважили, що процес досягнення справедливості легким не буде, адже:
- Генеральний секретар ООН не проігнорував листа Бориса Єльцина, і попросив президента Радбезу проінформувати всіх членів про його зміст;
- жоден з членів Радбезу тоді не висунув зауважень стосовно прохання Єльцина підтвердити повноваження Росії в органах ООН та передати їх від представників СРСР в ООН представникам Росії.
Виключення Росії з ООН: важливі заяви
- Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив у своєму виступі у грудні 2022 року, що Росія: "30 років утримувала свої війська на чужих територіях, згодом окупувала їх, намагаючись незаконно анексувати, здійснювала військову агресію, збивала цивільні літаки, чинила грубі порушення прав людини на окупованих територіях, вбивала тисячі іноземних військових та цивільних осіб, вела війни проти народу в Чечні та у сусідніх країнах". На жаль, увесь цей час Москва має крісло в ООН та право вето.
- 9 лютого депутати Верховної Ради закликали МЗС України поінформувати про хід виключення Росії з ООН.
- У МЗС заявили, що не отримували звернення, однак повідомили про перебіг роботи. Зокрема, міністерство залучило українських та іноземних юристів-міжнародників та розробило детальну аргументовану позицію про нелегітимність перебування Росії в Радбезі ООН та ООН в цілому і необхідність її виключення.
- У МЗС повідомили, що розпочали "масштабну та системну дипломатичну роботу з мобілізації коаліції однодумців та просування теми виключення Росії". Зокрема, наші дипломати вже провели роботу у понад 20 країнах. Все для того, щоб залучити їх до участі в глобальній адвокації виключення Росії з Радбезу ООН.