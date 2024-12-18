Виключення Бойка з комітету з прав людини винесуть на голосування вдруге, – Арахамія

Верховна Рада провалила голосування про виключення народного депутата Юрія Бойка з парламентського комітету з прав людини. Втім, голова франції "Слуга народу" повідомив, що до цього питання ще повернуться.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Давида Арахамію. Загалом "Слуга народу" підтримала рішення 166 голосами.

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Рада проведе повторне голосування

Арахамія заявив, що Верховна Рада проведе повторне голосування щодо виключення Бойка з парламентського комітету з прав людини.

А ми до цього питання обов’язково повернемося і вирішимо його остаточно. Проведемо ще раз засідання комітету та повторно винесемо на голосування,

– заявив він.

За словами голови фракції "Слуга народу", для ухвалення позитивного рішення щодо виключення Бойка з парламентського комітету з прав людини, не вистачило дев’яти голосів.

"За дивним збігом обставин не голосували якраз ті, хто найдужче кричав про "зраду",

– написав Арахамія.

Як проходило голосування у Раді

Арахамія повідомив, що фракція "Слуга народу" дала 166 голосів, що становить 71,2% від її складу. Сам Арахамія також проголосував "за".

"Європейська солідарність" підтримала рішення 17 голосами (62,9%), хоча її лідер Петро Порошенко був відсутній під час голосування.

Водночас фракція "Батьківщина" дала лише сім голосів (29,1%). Юлія Тимошенко, хоч і була присутня на попередньому засіданні, у голосуванні участі не брала. Фракція "Голос" підтримала рішення 12 голосами (60% складу), однак її лідерка Олександра Устинова була відсутня.

Партія "За майбутнє" проголосувала чотирма голосами (23,5%), при цьому її голова Тарас Батенко підтримав рішення. Таку ж кількість голосів дала група "Довіра" (21%), хоча її керівник Олег Кулініч був відсутній. Арахамія зазначив, що групи "Платформа за життя і мир" та "Відновлення України" не віддали жодного голосу.

Серед позафракційних депутатів рішення підтримали семеро, зокрема спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, перший заступник Олександр Корнієнко та заступниця Олена Кондратюк. Дмитро Разумков не був присутній на засіданні.

Водночас нардеп Ярослав Железняк заявив, що на комітет питання відкликання Бойка винесуть вже завтра.