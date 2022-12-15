За "кричущі порушення": у Конгрес США внесли резолюцію про виключення Росії з Радбезу ООН

Американські законодавці, що очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, внесли резолюцію, яка закликає Байдена вивести Росію з Ради Безпеки ООН. Її ініціатори наголошують, що країна-агресорка вчинила "кричущі порушення".

Деталями резолюції поділилося видання Foreign Policy. Які аргументи висунули законодавці, читайте далі.

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Як Росія порушує принципи ООН

Насамперед зауважимо, що двопартійна Гельсінська комісія ще в жовтні закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена протестувати проти позиції Росії як постійного члена Радбезу. Зараз вона просить Конгрес підтвердити, що війна Росії проти України порушила "цілі й принципи ООН".

Крім того, урядові установи США мають вжити заходів для обмеження привілеїв Росії в ООН. Серед перелічених порушень були вказані:

Проведення псевдореферендумів;

звірства в українських містах, таких як Буча;

погрози ядерною зброєю;

створення ризиків для світового постачання продовольства.

Однак у Статуті ООН немає положень щодо усунення постійних членів Радбезу. Попри це, якщо погодяться дві третини Генеральній Асамблеї, включаючи одностайну згоду самої ради, країну можна повністю виключити з ООН.

Росія – постійний член Радбезу, однак є ідея

Гельсінська комісія підтримує ідею того, що можна оскаржити статус Росії як законного спадкоємця СРСР в ООН. Суть полягає у тому, що Україна може оголосити про своє право на місце в Раді безпеки ООН як єдиної держави-спадкоємиці Радянського Союзу, що не порушила Статуту ООН.

Щоправда, експерти поки скептично налаштовані щодо ефективності таких зусиль і не впевнені, що така ідея спрацює. Мовиться про труднощі через те, що 30 років право Росії на постійне членство не ставилося під сумнів.

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