Це наша перевага, – офіцер NEMESIS відповів, чому українські БпЛА кращі за російські

Дрони вже давно змінили хід російсько-української війни, їх активно застосовують і ЗСУ, і окупанти. Хоч в росіян цей процес систематизований, українські захисники мають інші переваги.

Про це 24 Каналу розповів офіцер 412 окремого полку безпілотних систем NEMESIS Сергій "Скалун", зауваживши, що частина успіху – це навчені оператори БпЛА. Важливо, що більшість безпілотників наша країна виготовляє самостійно.

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Чому українські БпЛА кращі за російські

У перехоплених розмовах окупантів часто можна почути, як вони скаржаться на те, що їхні оператори БпЛА не знають, як правильно скерувати дрон та ефективно його застосувати, адже росіяни роблять усе на поспіх. За словами офіцера 412 окремого полку безпілотних систем NEMESIS, це справді допомагає українським військовим.

Це наша перевага – кількість і якість операторів БпЛА. Якщо у росіян усе систематизовано й побудовано на потоках – це їхня перевага. У нас багато різних курсів, громадських об'єднань, які цьому навчають. Це вже спрацювало нам у плюс і дозволяє переважати росіян як кількісно, так і якісно,

– наголосив він.

Сергій "Скалун" зауважив, що більшість засобів, які використовують українські захисники, зібрані в Україні. Хоч не повністю, але з українськими компонентами. Це допомагає військовим бути гнучкими та не залежати від політики Китаю.

"Крім того, у нас "коротке плече" взаємодії з виробником – він в Україні. Ми можемо швидко вносити зміни в конструкцію БпЛА і бути ефективнішими", – додав він.

До слова, зараз в Україні активно виготовляють дрони з оптоволоконним управлінням, 80% компонентів виготовлено з українських матеріалів. Військові на Харківщині вже активно опановують використання цих безпілотників.