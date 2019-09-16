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      Використання статусу нардепа в особистих цілях має залишитися в минулому, – Ярославський

      70 Читать новость на русском
      Олександр Ярославський
      Олександр Ярославський / Пресслужба DCH

      Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський звернувся до Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України та правоохоронців із офіційним листом щодо відшкодування боргів групи "АІС" на загальну суму у приблизно 100 мільйонів доларів перед DCH як кредитором-правонаступником "Укрсиббанку".

      Документ розміщений на корпоративному веб-сайті групи DCH разом із супровідним текстом.

      Серед правоохоронних органів-адресатів: Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ України, Національне антикорупційне бюро України та Державне бюро розслідувань.

      У своєму листі Ярославський вказує на очевидні зловживання народними депутатами України нового скликання своїм депутатським статусом для чинення тиску на DCH як кредитора в інтересах бенефіціарів групи компанії "АІС" – колишніх депутатів Ради Дмитра Святаша та Василя Полякова. У документі наголошується також, що на даний час в рамках кримінального провадження у справі відшкодування боргів "АІС":

      • Василю Полякову пред'явлено підозру в шахрайстві;
      • Обом бенефіціарам "АІС" обмежена свобода пересування;
      • Посадові особи "АІС" перебувають під цілодобовим домашнім арештом.

      Водночас боржники роблять спроби уникнути відповідальності в "кращих" корупційних традиціях", – мовиться у супровідному тексті до відсканованої електронної копії листа, що розміщена на веб-сайті DCH.

      "Дуже дивно читати листи за підписами депутатів Верховної Ради України, які намагаються підмінити собою суд й займаються адвокацією недобросовісних боржників. Так само, як огидно спостерігати за імітацією керівництвом "АІС" мітингів під стінами владних структур, – вказано в листі Ярославського. – На глибоке переконання колективу групи DCH, практика використання статусу депутата Верховної Ради України в особистих цілях і для тиску на правоохоронні органи повинна залишитися в минулому, а народні обранці повинні зосередитися на законотворчості та представництві інтересів народу України".

      Група DCH звернула також увагу Президента України, депутатського корпусу Ради, правоохоронних та антикорупційних органів на те, наскільки згубна для інвестиційної привабливості України ситуація, коли права кредиторів системно порушуються при видимому потуранні державної влади. І наскільки важливо продемонструвати політичну волю в справі захисту українською державою законних інтересів бізнесу – "в тому числі на прикладі ситуації з відшкодуванням багатомільйонних боргів "АІС", від повернення яких бенефіціари цієї групи ухиляються вже 12 років".

      "Політичний вплив на господарські відносини неприпустимі в демократичній сучасній державі. А дискримінація кредиторів істотно погіршує інвестиційну привабливість країни та перспективи її економічного зростання. Переконаний, що при чесному і прозорому розгляді справи щодо боргів "АІС" суд прийме об'єктивне справедливе рішення, а світ побачить реальний потужний приклад того, як українська влада будує правову державу і захищає законні інтереси бізнесу", – написав Ярославський.

      Раніше в ЗМІ пройшла інформація про звернення 20 нардепів до новопризначеного генерального прокурора Руслана Рябошапки. Як раніше заявив за підсумками власного розслідування народний депутат Олександр Дубінський в своєму відеоблозі, він багато разів зустрічав колишнього нардепа Дмитра Святаша в Раді нового скликання: він як один з бенефіціарів автокорпорації "АІС" збирав підписи депутатів нового скликання під листом на адресу нового генпрокурора Руслана Рябошапки із вимогою з'ясувати законність розслідування Генпрокуратури у справі про ухилення від повернення кредитів. У своєму відеоблозі Дубінський розкрив приховані в інформації ЗМІ прізвища народних депутатів-підписантів звернення, серед яких виявилися такі ж боржники перед банками, як сам Святаш, які намагаються уникнути повернення боргів перед банками. Також депутат Дубінський повідомив, що Святаш організував систему тиску та залякування суддів, правоохоронних та антикорупційних органів за допомогою фальшивих акцій протесту, які сам фінансував. Як зазначив Дубінський, за допомогою такого тиску, використовуючи депутатський мандат, Святаш намагався протидіяти законним рішенням про вилучення майна, яке було закладено по кредитах.

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      Теги: Новини України Новини політики Бізнес
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