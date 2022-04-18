Використовуємо всі можливі коридори постачання зброї для наших військових, – Козицький

Максим Козицький заявив, що Україна використовує всі можливі коридори постачання, що ЗСУ вчасно отримували все необхідне озброєння.

Очільник Львівської обласної військової адміністрації зазначив, що лише зброєю ми можемо боронити державу та пришвидши перемогу. Про це він повідомив під час брифінгу 18 квітня, пише 24 канал.

Читайте також У розвідці повідомили, яка зброя необхідна Україні для захисту

Коридори постачання, на жаль, ми маємо лише ті, які маємо. Звідки кордони – звідти й коридори постачання. Ми б хотіли мати коридори постачання для нас із Білорусі, але це наразі неможливо,

– сказав Максим Козицький.