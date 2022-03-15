На Сумщині окупанти заганяють людей у фейкові "зелені" коридори: використовують, як живі щити

У Тростянці, що на Сумщині, окупанти 14 березня перетнули ще одну межу цинізму. Вони почали зганяти місцевих жителів у фейкові "зелені" коридори.

Російські загарбники використовують там людей, як живий щит. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

У цей день Окупанти зробили штаб на залізничному вокзалі на Сумщині, звідти б'ють по населених пунктах

Не дають доставити людям їжу та ліки

У всіх людей, які потрапляють у пастку, російські військовики забирають телефони. Наразі невідомо, чи їх після цього використовують.

Заганяють місцевих у фейкові "зелені" коридори, масово відбирають мобільні телефони, намагаючись захистити себе фізично та інформаційно, створивши "живі" та інформаційні щити,

– написав Живицький.

Окрім цього, "мужність" окупаційних військ проявляється в тому, що вони не дають відновити електропостачання в місті. Вони просто не дають працівникам Обленерго дістатися до комунікацій, які знаходяться в районі Охтирської гори.

Проте відсутність електрики, на жаль, не найбільша проблема. Місцеві жителі навіть не можуть отримати їжу та медикаменти. Це зумовлено тим, що орки чинять всілякі перепони для доставлення гуманітарних вантажів.

До теми – Верещук розповіла про гумкоридори 14 березня: дивіться відео