Рік готувалися до злочину: в центрі Києва з авто обмінника викрали 15 мільйонів гривень

Чоловік зі спільниками викрали 15 мільйонів гривень з автівки, яка належить пункту обміну валют. Зловмисники готувалися до події майже рік.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Дивіться також Понад 2,4 мільйона гривень за фіктивну участь в бойових діях: на Сумщині викрили злочинну схему

Що відомо про викрадання грошей з авто обмінника

У прокуратурі розповіли, що порушники майже рік готувалися до вчинення злочину, відстежуючи процес перевезення грошей. Вони знали значні суми грошей певний час знаходяться у багажному відділені автівки, що припаркована біля обміну валют.

Щоб дістати гроші з машини, члени групи заздалегідь вирізали отвір в багажнику, з якого вивели мотузку для того, щоб його відкрити. Згодом вони заблокували двері офісу на вихід та викрали з багажника сумку з майже 15 млн гривень,

– пояснили в прокуратурі.

Підозрюваний був засуджений до 14 років позбавлення волі за умисне вбивство та у 2015 році звільнився. Джерела Української правди зазначили, що у 2000-х роках чоловік служив дільничним інспектором міліції.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9 мільйонів гривень. Спільники чоловіка встановлюються.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що студент у Києві погрожував підірвати обмін валют, якщо йому не дадуть гроші з каси. Після затримання юнак заявив, що це був "пранк".