Викрадав речові докази: експрокурора засудили до 7 років за ґратами
Джерело:Офіс генпрокурора
Суд виніс вирок колишньому військовому прокурору з Дарниці. Його звинуватили у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.
Вкрав гроші, які вилучили під час обшуків
Речові докази колишній прокурор викрав у 2015 році. Тоді він керував досудовим розслідуванням у справі за підозрою командира однієї з військових частин.
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Експрокурор привласнив собі:
- 38,8 тисячі доларів,
- 60,5 тисячі гривень.
Перед тим правоохоронці вилучили ці гроші під час обшуків у межах кримінальної справи.
Суд виправдав ексслідчого ГПУ за підозрою у викраденні карток на бензин
Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього слідчого в особливо важливих справах Генпрокуратури Олексія Алфімова. Його обвинувачували у викраденні карток на 345 літрів бензину, загальною вартістю 5 865 гривень.
Інцидент трапився у 2016 році. Тоді правоохоронці розслідували справу щодо очільника Свидівоцької сільради Черкаської області. ЗМІ писали, що після обшуків вдома у чиновника зникли бензинові картки. У викраденні запідозрили слідчого.