Викрадених в Україні дітей зібралися "перевиховувати" у Чечні: в ISW шоковані етноцидом
Джерело:ISW
Російські загарбники продовжують цинічно викрадати українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Наразі офіційно відомо про викрадення щонайменше 11 тисяч неповнолітніх.
У Росії відверто рекламують усиновлення українських дітей. Ба більше, частину з них зібралися "перевиховувати" в Чечні. Про це повідомили в американському інституті вивчення війни. Аналітики шоковані етноцидом, який влаштував Кремль.
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Частину викрадених дітей відправляють в Чечню
Відомі російські мілблогери 9 листопада почали тиражувати багатосерійний документальний серіал про кількох українських дітей із Донбасу, яких усиновили в російські сім'ї. Зокрема, у серіалі стверджують, що лише в 2022 році чиновники держави-агресора евакуювали з Донбасу понад 150 000 дітей.
Зауважимо, що українські посадовці раніше повідомляли про понад 10 тисяч викрадених дітей.
В ISW зазначили, що глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про співпрацю з уповноваженим Росії з прав дитини Марією Львовою-Бєловою. Йдеться про те, щоб так звані "важкі підлітки", на думку чиновників держави-агресора, з окупованих територій Донеччини та Луганщини були доставлені до Чечні для "профілактичної роботи" та "військово-патріотичного виховання".
Львова-Бєлова постійно виступає за депортації та усиновлення українських дітей і сама нібито усиновила дитину з Маріуполя.
Програми примусового усиновлення та депортація дітей під виглядом відпустки та реабілітації, ймовірно, складають основу масової російської кампанії з депопуляції, яка може бути рівнозначна порушенню Конвенції про запобігання злочину геноциду,
– наголосили в інституті вивчення війни.
Важливо Росіяни викрали дітей з Херсона і перевезли їх на інші окуповані території
Російські терористи викрадають українських дітей: останні новини
- Під час виступу на саміті G20 президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна поіменно знає майже 11 тисяч наших дітей, яких окупанти примусово депортували в Росію. Окрім того, є й ті неповнолітні, про яких, на жаль, поки мало що відомо.
- За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, з Херсонщини та Запоріжжя представники окупаційної адміністрації незаконно викрали величезну кількість неповнолітніх. Так, у Феодосії станом на 25 жовтня перебувало понад дві тисячі примусово вивезених з Півдня дітей віком від 4 до 17 років. Левова частка – діти військовослужбовців, волонтерів та активістів.
- 23 жовтня очільник ОП Андрій Єрмак повідомив, що російські загарбники вони примусово вивозять дітей з інвалідністю, які проживають в Олешківському дитячому будинку-інтернаті Херсонської області. Станом на 22 жовтня до Криму вивезли 12 вихованців цього комунального закладу. Єрмак підкреслив, що це геноцид українців.
- Заступник начальника Управління ювенальної превенції Нацполіції Ярослав Шанько 16 листопада повідомив, що за даними національного інформаційного бюро 11 129 дітей незаконно депортували до Росії. З них повернули 103 неповнолітніх.
- Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що з Запорізької області окупанти вивозять дітей під виглядом відпочинку у так званих таборах. Зокрема, маленьких жителів Енергодару вже мали повернути додому, однак окупанти зателефонували батькам і наказали передати зимові речі.
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