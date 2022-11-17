Викрадених в Україні дітей зібралися "перевиховувати" у Чечні: в ISW шоковані етноцидом

Російські загарбники продовжують цинічно викрадати українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Наразі офіційно відомо про викрадення щонайменше 11 тисяч неповнолітніх.

У Росії відверто рекламують усиновлення українських дітей. Ба більше, частину з них зібралися "перевиховувати" в Чечні. Про це повідомили в американському інституті вивчення війни. Аналітики шоковані етноцидом, який влаштував Кремль.

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Частину викрадених дітей відправляють в Чечню

Відомі російські мілблогери 9 листопада почали тиражувати багатосерійний документальний серіал про кількох українських дітей із Донбасу, яких усиновили в російські сім'ї. Зокрема, у серіалі стверджують, що лише в 2022 році чиновники держави-агресора евакуювали з Донбасу понад 150 000 дітей.

Зауважимо, що українські посадовці раніше повідомляли про понад 10 тисяч викрадених дітей.

В ISW зазначили, що глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про співпрацю з уповноваженим Росії з прав дитини Марією Львовою-Бєловою. Йдеться про те, щоб так звані "важкі підлітки", на думку чиновників держави-агресора, з окупованих територій Донеччини та Луганщини були доставлені до Чечні для "профілактичної роботи" та "військово-патріотичного виховання".

Львова-Бєлова постійно виступає за депортації та усиновлення українських дітей і сама нібито усиновила дитину з Маріуполя.

Програми примусового усиновлення та депортація дітей під виглядом відпустки та реабілітації, ймовірно, складають основу масової російської кампанії з депопуляції, яка може бути рівнозначна порушенню Конвенції про запобігання злочину геноциду,

– наголосили в інституті вивчення війни.

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Російські терористи викрадають українських дітей: останні новини

Під час виступу на саміті G20 президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна поіменно знає майже 11 тисяч наших дітей, яких окупанти примусово депортували в Росію. Окрім того, є й ті неповнолітні, про яких, на жаль, поки мало що відомо.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, з Херсонщини та Запоріжжя представники окупаційної адміністрації незаконно викрали величезну кількість неповнолітніх. Так, у Феодосії станом на 25 жовтня перебувало понад дві тисячі примусово вивезених з Півдня дітей віком від 4 до 17 років. Левова частка – діти військовослужбовців, волонтерів та активістів.

в українських спецслужбах, з Херсонщини та Запоріжжя представники окупаційної адміністрації незаконно викрали величезну кількість неповнолітніх. Так, у Феодосії станом на 25 жовтня перебувало віком від 4 до 17 років. Левова частка – діти військовослужбовців, волонтерів та активістів. 23 жовтня очільник ОП Андрій Єрмак повідомив, що російські загарбники вони примусово вивозять дітей з інвалідністю, які проживають в Олешківському дитячому будинку-інтернаті Херсонської області. Станом на 22 жовтня до Криму вивезли 12 вихованців цього комунального закладу. Єрмак підкреслив, що це геноцид українців.

Заступник начальника Управління ювенальної превенції Нацполіції Ярослав Шанько 16 листопада повідомив, що за даними національного інформаційного бюро 11 129 дітей незаконно депортували до Росії. З них повернули 103 неповнолітніх.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що з Запорізької області окупанти вивозять дітей під виглядом відпочинку у так званих таборах. Зокрема, маленьких жителів Енергодару вже мали повернути додому, однак окупанти зателефонували батькам і наказали передати зимові речі.

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