Викрадений окупантами мер Мелітополя перебуває у Луганську, йому "шиють" тероризм, – Старух
Джерело:телеграм Олександра Старуха
Окупанти 11 березня викрали мера Мелітополя Івана Федорова. За словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, наразі він перебуває у Луганську.
Федоров відмовлявся співпрацювати із загарбниками. Момент викрадення зафіксували камери спостереження.
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Викрадений мер Мелітополя перебуває у Луганську
Старух розповів, що за наявною на сьогодні інформацією, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську. Там йому інкримінують справу про "тероризм".
Міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але його доля невідома,
– додав голова Запорізької ОВА.
Нагадаємо, вороги викрали Федорова з міського кризового центру. Там він розв'язував питання життєзабезпечення Мелітополя. Політика повели у невідомому керунку.
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