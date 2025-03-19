Адміністрація Трампа згорнула програму з відстеження викрадених українських дітей, – ЗМІ

Адміністрація президента Трампа припинила фінансувати ініціативу під керівництвом Єльського університету, яка відстежувала викрадення дітей з України. Через це могли бути видалені докази воєнних злочинів країни-агресорки на 26 мільйонів доларів США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відомо про згортання програми з відстеження викрадених дітей з України

Адміністрація президента-республіканця, за словами американських законодавців, згорнула ініціативу під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету (Yale HRL), яка відстежувала масову депортацію дітей з України. Це сталося на тлі скорочень широкого спектра урядових програм США та більшої частини іноземної допомоги.

Законодавці-демократи закликатимуть адміністрацію президента Дональда Трампа відновити програму, що допомагає відстежувати тисячі українських дітей, викрадених Росією.

Рішення адміністрації Трампа призвело до того, що дослідники втратили доступ до великої кількості інформації, зокрема супутникових знімків та інших даних, стосовно близько 30 тисяч дітей, вивезених з України.

У нас є підстави вважати, що дані зі сховища були безповоротно видалені. Якщо це правда, то це матиме руйнівні наслідки,

– заявили законодавці-демократи.

Про припинення програми вперше повідомила газета The Washington Post. Відомо, що це сталося того ж дня, коли Трамп розмовляв телефоном із лідером Росії Владіміром Путіним, під час якої Москва не погодилася на 30-денне припинення бойових дій.

Особа, знайома з програмою відстеження, повідомила, що розірвання контракту Держдепартаменту з Yale HRL призвело до видалення доказів воєнних злочинів на суму 26 мільйонів доларів США.

"Вони взяли 26 мільйонів доларів американських платників податків, які використовувалися для даних про воєнні злочини, і викинули їх у дробарку, включно з досьє на всіх дітей. Якби ви хотіли захистити президента Путіна від судового переслідування, ви знищили б цю штуку. І вони зробили це. Це остаточна версія, прийнятна для суду, з усіма метаданими", – повідомило джерело.