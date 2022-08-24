росіяни вивозять українських дітей на свою територію та віддають їх у нові родини, – ISW

Ворог продовжує здійснювати злочини проти українського народу. окупанти не лише знищують цілі міста та села, а й буквально викрадають людей. Причому, наймолодших уже віддають на всиновлення.

У країні-агресорці ніколи не виділялися людяністю. Але останнім часом надходить усе більше інформації про те, що загарбники не просто силоміць вивозять громадян нашої держави до росії, а й віддають на всиновлення маленьких українців.

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росіяни самі підтверджують викрадення дітей

Як зазначають в Інституті з вивчення війни, уже самі росіяни зізнаються, що вивозять українських дітей до своєї країни. Так, управління у справах сім'ї та дитинства Краснодарського краю повідомило про програму. Вона передбачає вивезення понад 1000 маленьких українців з Маріуполя. Їх вивезли до Тюмені, Іркутська, Кемерова та Алтайського краю. І, хизуються окупанти, цим дітлахам уже знайшли нові "сім'ї".

Але і це ще не все. Та ж адміністрація заявляє, що ще понад 300 дітей очікують на свою чергу. Мовляв, вони теж прагнуть "знайомства з новими сім'ями".

окупантів мотивують всиновлювати українців

Цинізм росії зашкалює ще дужче. Адже держава гарантує одноразову грошову виплату за всиновлення викрадених українських дітей.

Нагадаємо, що у ГУР повідомили про те, що офіційні особи країни-агресорки вивезли 30 дітей з Харцизька, Іловайська, а також Зугреса в окупованій Донецькій області до Нижнього Новгорода. Вони мають там брати участь у молодіжних освітньо-тренувальних програмах.

Аналітики підкреслюють, що насильницьке вивезення дітей – принципове порушення. Особливо, якщо враховувати, що росіяни їх викрадають "з наміром знищити повністю чи частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу". А це суперечить Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Зауважимо, що незаконне всиновлення українських дітей уже прокоментували у Києві. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголосив, що тисяча маленьких українців перебуває у Сибіру. І, наголосив він, це порушення як Женевської конвенції, так і Конвенції ООН про права дитини.

Він підкреслив, що росія повинна повернути усіх дітей, яких вона викрала. Маленькі українці мають бути зі своїми батьками або законними опікунами.

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