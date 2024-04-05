"Екстремізм" від викрадених українських дітей: юристка розповіла, чого боїться Кремль

Росія стоїть за викраденням десятків тисяч українських дітей. Ворог намагається не концентрувати велику кількість малих громадян нашої держави в одному місці, аби уникнути бунтів.

Про це у свіжому інтерв'ю для міжнародної аудиторії розповіла Катерина Рашевська, юристка Регіонального центру прав людини. За її словами, ворог "евакуював" неповнолітніх до 56 регіонів Росії.

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Кремль боїться дитячих бунтів

Як зазначає Рашевська, йдеться, зокрема про віддалені регіони Росії: Заполяр'я та Сибір, – а також абсолютно несхожі з культурного погляду до України регіони: Татарстан, Адигея. Загарбники вивозили українських дітей і на окуповані терени: квазіреспубліки на Донеччині й Луганщині, у Південну Осетію, Крим.

Мета полягає в тому, аби уникнути концентрації українських і дітей, і дорослих в одному регіоні Росії або на певній окупованій території. Вони бояться українських дітей-підлітків, бояться бунтів і так званого, як вони це називають, "екстремізму".

Водночас юристка згадала про "табори перевиховання". Одна така установа з назвою "Океан" розташована у Владивостоці. Разом з тим на території Білорусі є до 15 закладів, які приймали українських дітей.

Росіяни використовували лікарні на окупованих територіях України як тимчасові пункти утримання дітей. Після певного перебування в медзакладах неповнолітніх відправляли до Росії.

Експертка наголошує: у дітей дуже мало вибору. Водночас окупанти небезпідставно бояться, що українські діти в одному місті об'єднаються і будуть створювати додаткові проблеми. Тому й вони розсіюють неповнолітніх.

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