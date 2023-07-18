Саудівська Аравія долучилася до повернення українських дітей з Росії, – FT

Саудівська Аравія та Туреччина намагаються укласти угоду. Вона передбачає повернення українських дітей, яких росіяни викрали та тримають у заручниках у дитячих будинках або названих сім'ях.

Про це журналістам розповіли відразу чотири особи, знайомі з перебігом переговорів. Зауважимо, що тривають вони впродовж кількох місяців.

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Питання повернення дітей дуже чутливе

Нагадаємо, що саме у викраденні українських дітей Міжнародний кримінальний суд звинуватив Владіміра Путіна. Разом із ним на лаві підсудних має опинитися також уповноважена з прав дитини у Росії Марія Львова-Бєлова.

Повернімося до Саудівської Аравії. Ця країна обговорила питання викрадених дітей під час зустрічі офіційних осіб окремих членів G20 у Копенгагені. Вона відбулася у червні. Тоді, за словами дипломата, йшлося про необхідність третіх сторін у переговорах як з Україною, так і з Росією. Він також звернув увагу на те, що країни Заходу благословили Ер-Ріяд на продовження посередництва щодо повернення дітей.

Тим часом журналісти британського видання The Telegraph провели розслідування. Вони з'ясували, що окупанти могли силоміць до Білорусі депортувати понад 2000 маленьких українців.

Українські діти стали заручниками у Білорусі

Журналісти припускають, що причетним до депортації дітей може бути особисто Алєксандр Лукашенко. Докази того, що маленьких українців незаконно утримують у Білорусі, вже передали до Міжнародного кримінального суду.

Дані розслідування свідчать про те, що з вересня 2022 року викрали 2 150 українських дітей у віці від 6 років. До осені 2023 року ця цифра, припускають журналісти, може зрости до 3 тисяч. Везуть депортованих українців до таборів, зокрема у Мінську та Гомельській області.

Слід розуміти, що на цьому знущання з маленьких українців не закінчуються. У таборах займаються їхнім примусовим перевихованням. Дітей б'ють за те, що вони не підкоряються. Також їх змушують зректися України. Крім того, деяких дітей вчать користуватися зброєю та військовою технікою.