Росія викрала з території України понад 700 тисяч дітей: скільки вдалося повернути

З початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла на територію понад 744 тисячі українських дітей. Проте повернути на Батьківщину вдалося лише крихітну частину неповнолітніх.

Про це розповіли уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук і радниця керівника ОП Дарія Зарівна під час панельної дискусії в Бундестазі. Вона присвячена поглибленню співпраці між Україною та Німеччиною задля повернення додому викрадених Росією українських дітей.

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Росія масово викрадає дітей

За даними російських ЗМІ, станом на 1 вересня 2023 року до Росії депортували понад 744 тисячі українських дітей. Нині офіційно задокументовано щонайменше 20 тисяч випадків незаконної депортації українських дітей Росією. Але реальні цифри можуть бути в кілька разів більшими, акцентувала Дар’я Герасимчук.

Україна постійно працює над тим, аби повернути їх на Батьківщину. Так, 8 вересня уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в Україну вдалося повернути 9 дітей.

Історії цих дітей – вражають. Я неодноразово наголошував, що кожне повернення, як спецоперація. Адже долі дітей різні, але кожному з них довелося пройти через випробування,

– розповів Лубінець про повернення.

Серед дітей є двоє, котрі довгий час перебували на тимчасово окупованих територіях. Одного хлопця росіяни звинувачували у підриві моста, протягом місяця тримали у в'язниці, допитували й проводили різні фільтраційні заходи.

Україна повернула 9 дітей з полону / Фото Дмитро Лубінець

Днями з Росії вдалося повернути 11-річного Давида з Маріуполя. На момент повномасштабного вторгнення він жив з прабабусею в селі Старомлинівка Донецької області. Його мама Лілія з трьома дітьми на той момент була у Львові. Протягом довгих місяців Україна працювала над його поверненням і лише 7 вересня 2023 року хлопчик у Києві зустрівся з мамою.

Скільки загалом дітей вдалося повернути

Нині в Україну вдалося повернути 386 юних українців. Це лише 0,05% від загальної кількості викрадених дітей. Тому Україна закликає світових лідерів допомогти у цьому надважливому питанні.

Ця жорстокість не може залишитися безкарною, і ми вдячні міжнародній спільноті за визнання цього. Ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна й так званої омбудсменки Львової-Бєлової є добрим знаком. Однак нам потрібне щось більше, ніж просто сигнали. Потрібні реальні дії. Для цього Президент Володимир Зеленський ініціював проєкт Bring Kids Back UA. Це стратегічний план дій, який відповідає четвертому пункту Формули миру "Звільнення всіх полонених і депортованих",

– наголосила Зарівна під час виступу.