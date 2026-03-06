"Витягли з авто": ЗМІ дізнались, як затримували українських інкасаторів в Угорщині

В Угорщині бійці Антитерористичного центру затримали інкасаторські автомобілі з українськими номерами. Машини з готівкою зупинили на заправці поблизу Будапешта, а людей витягли з авто та поклали на землю.

Угорські силовики захопили українські інкасаторські автомобілі та витягли з транспорту тих, хто там знаходився. Про це пише Telex.

Як відбулося затримання українських інкасаторів?

За повідомленнями ЗМІ, Антитерористичний центр Угорщини (TEK) здійснив захоплення двох інкасаторських автомобілів з України, коли ті зупинилися на автозаправній станції поблизу Будапешта.

За даними джерел журналістів, у четвер, 5 березня, угорські силовики провели рейд на трасі М5. Правоохоронці зупинили автомобілі з українськими номерами, які перевозили готівку.

Під час операції бійці Антитерористичного центру витягли з машин людей, одягнених у чорне, і поклали їх на землю. Відомо, що за дійством спостерігали кілька очевидців.

Після завершення рейду колона автомобілів Антитерористичного центру вирушила у напрямку Будапешта.

Що відомо про затримання інкасаторів в Угорщині?