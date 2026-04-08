"Це державний бандитизм": в МЗС різко висловилися про викрадення Угорщиною українських коштів
- Угорщина не повернула викрадені гроші Ощадбанку, що є актом державного бандитизму, заявив речник МЗС Георгій Тихий.
- Наразі адвокати українських банків та держави працюють над поверненням коштів.
Угорщина досі не повернула викрадені на початку березня гроші Ощадбанку: такі дії Будапешту фактично є актом державного бандитизму. Наразі над справою працюють українські адвокати.
Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу в середу, 8 квітня.
Як оцінювати дії Угорщини?
Георгій Тихий заявив, що Угорщина викрала кошти українських платників податків, які рухалися в рамках міжнародних угод між Україною та Австрією.
Немає такого поняття, як державні кошти. Йдеться про кошти платників податків України. А от саме їх вкрала угорська сторона і утримує досі Будапешт,
– зазначив речник МЗС.
За його словами, наразі справа розгортається у юридичній площині: адвокати українських банків та держави працюють над поверненням викрадених коштів.
Водночас Тихий наголосив, що затримання українських інкасаторів в Угорщині не пов'язане з виборчим процесом. Натомість йдеться про суто кримінальний злочин, за який має бути відповідальність.
Немає жодних меж, які уряд Орбана не готовий перейти, коли йдеться про маніпуляції темою України,
– підсумував Тихий.
Довідка. Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа вважає, що Віктор Орбан не має шансів на перемогу у виборах: згідно з результатами опитувань, наразі опозиційна партія "Тиса" лідирує.
Що відомо про затримання українських інкасаторів?
5 березня 2026 року в Будапешті угорські правоохоронці затримали сімох працівників інкасаторської служби Ощадбанку. За інформацією банку, інкасатори транспортували близько 35 мільйонів євро, 40 мільйонів доларів, а також дев’ять золотих злитків вагою по одному кілограму кожен.
Вже наступного дня, 6 березня, затриманих повернули в Україну. Однак готівка разом із золотом залишилися на території Угорщини.
За даними МЗС, українців утримували приблизно 28 годин у кайданках, перевозили із зав’язаними очима, вилучили особисті речі та телефони. Крім того, їм не дозволяли зв’язатися з рідними чи дипломатичними представництвами.