"Це державний бандитизм": в МЗС різко висловилися про викрадення Угорщиною українських коштів

Угорщина досі не повернула викрадені на початку березня гроші Ощадбанку: такі дії Будапешту фактично є актом державного бандитизму. Наразі над справою працюють українські адвокати.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу в середу, 8 квітня.

Як оцінювати дії Угорщини?

Георгій Тихий заявив, що Угорщина викрала кошти українських платників податків, які рухалися в рамках міжнародних угод між Україною та Австрією.

Немає такого поняття, як державні кошти. Йдеться про кошти платників податків України. А от саме їх вкрала угорська сторона і утримує досі Будапешт,

– зазначив речник МЗС.

За його словами, наразі справа розгортається у юридичній площині: адвокати українських банків та держави працюють над поверненням викрадених коштів.

Водночас Тихий наголосив, що затримання українських інкасаторів в Угорщині не пов'язане з виборчим процесом. Натомість йдеться про суто кримінальний злочин, за який має бути відповідальність.

Немає жодних меж, які уряд Орбана не готовий перейти, коли йдеться про маніпуляції темою України,

– підсумував Тихий.

Довідка. Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня. Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа вважає, що Віктор Орбан не має шансів на перемогу у виборах: згідно з результатами опитувань, наразі опозиційна партія "Тиса" лідирує.

