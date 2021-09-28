Викрали онколога заради викупу: чоловік та жінка проведуть за ґратами 7 і 9 років
Джерело:Офіс генпрокурора
Київський апеляційний суд залишив в силі вирок суду чоловікові та жінці, яких звинувачують у викраденні людини. Злочин стався ще восени 2017 року.
Суд призначив зловмисникам покарання у вигляді 7 та 9 років позбавлення волі.
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Чоловік та жінка викрали лікарку
За даними слідства, чоловік та жінка викрали з власного подвір'я лікарку-онколога. Вони утримували її в орендованому гаражі, вимагаючи у родичів 200 тисяч доларів викупу. Водночас зловмисники викрали:
- автомобіль,
- особисті речі потерпілої.
Святошинський районний суд Києва визнав їх винними за кількома статтями:
- 146 про незаконне позбавлення волі або викрадення людини,
- 185 про крадіжку,
- 189 про вимагання,
- 289 про незаконне заволодіння транспортним засобом.
Судді призначили їм покарання у вигляді 7 та 9 років позбавлення волі. А Київський апеляційний суд 28 вересня залишив вирок у в силі.
Останні гучні викрадення людей
На жаль, випадки викрадення людей в Україні не є поодинокими. Лише у вересні 2021-го сталося кілька резонансних злочинів, зокрема:
- На Полтавщині група зловмисників викрала доньку місцевого депутата та бізнесмена. Зловмисники вимагали у батька майже пів мільйона доларів у біткоїнах за звільнення його дитини.
- У Полтаві чоловік влаштував стрілянину, напав на жінку, посадив її в автомобіль і зник. Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника у Кременчуці.
- У Запоріжжі чоловік, працюючи зі спільниками, вкрав з дитячого візочка 1-річну дитину. Після цього зловмисник зник у невідомому напрямку на автомобілі Ford.