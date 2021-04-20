У Новокодацькому районі Дніпра в обід 20 квітня з вантажного автомобіля викрали гроші. ЗМІ пишуть про майже 500 тисяч гривень. Це трапилося на території СТО. Поліція оголосила план "Перехоплення".

У поліції Дніпра в коментарі 24 каналу розповіли, що про пограбування правоохоронцям повідомили приблизно о 12 годині. Правопорушення скоїли на вулиці Данила галицького.

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Що зараз відомо

Наразі правоохоронці намагаються встановити точну суму викраденого. Також встановлюють особи зловмисників.

Кримінальне провадження за статтею про крадіжку станом на 17 годину 20 квітня ще не відкрили. Однак слідчі планують це зробити найближчим часом.

Як пише місцеве ЗМІ "Дніпро оперативне", пограбування трапилося на СТО. Водій вантажного Volvo заїхав на завантаження. А коли відкривав кузов, почув гуркіт. Чоловік побачив, як від його машини їхали невідомі на білому Renault Kangoo. Двері в кабіну вантажівки були відкритими.

Наразі в області оголосили план "Перехоплення". Про це розповів охоронець підприємства. За його словами автомобіль Renault заїхав нібито на СТО, а за кілька хвилин на великій швидкості виїхав.

Авто не зупинилось на посту охорони. Також охоронець розповів, що на транспорті залишився характерний відбиток від ланцюга.

Зверніть увагу! У Подільському районі Києва вдень 14 квітня на вулиці Глибочицькій 3 невідомих витягли сумку з грошима з автівки BMW. Ймовірно до нападу ретельно готувались, оскільки все було зроблено дуже швидко та "якісно".