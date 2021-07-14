Викрав авто й заснув на задньому сидінні: у Києві затримали п’яного 20-річного злодія

У Києві злодій розбив вікно в автомобілі Ford, сів за кермо, проїхав кілька метрів, а потім зупинився й вклався спати на задньому сидінні. Чоловік був сильно п’яний. Це сталось зранку 14 липня.

Його знайшла поліція. На 102 зателефонував свідок викрадення автівки.

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Вирішив відпочити

Патрульні, які прибули на виклик, виявили на задньому сидінні Ford чоловіка з ознаками сильного сп'яніння. Переглянувши відео з камер, що встановлені неподалік, поліцейські з'ясували, що він й розбив скло та перебував за кермом.

Оскільки йому так і не вдалось продовжити рух, то він примостився на задньому сидінні, щоб відпочити.

Склали лише адмінпротокол

Пройти освідування у встановленому законом порядку чоловік відмовився. На нього патрульні склали протокол за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Чи будуть горе-викрадача притягувати за злом машини – не повідомляють.

Затриманому лише 20 років.