Викрав аж 2 поліцейські автомобілі: шокуюче відео погоні в Америці

Чоловік у штаті Флорида викрав поліцейське авто. Під час погоні йому вдалось пересісти у другий автомобіль поліції та продовжити втікати.

Погоня за злочинцем відбулась у четвер, 6 травня 2021 року, в окрузі Волусія. Переслідування злочинця знімали на відео з вертольота.

Актуально Постачали наркотики у колонії: на Вінниччині поліція перекрила канал

Деталі інциденту в США

Місцева поліція отримала повідомлення про підозрілу особу на трасі I-95. Чоловік встиг сісти у поліцейську машину та почав втікати.

Після тривалого переслідування трасою, поліція намагалась виконати піт-маневр. Викрадений автомобіль прямував в лісову місцевість.

Піт-манерв – це тактика переслідування, за допомогою якої втікач має різко повернути в сторону, втратити управління і зупиниться.

Співробітники правоохоронних органів спробували витягнути злочинця з машини, однак він зміг втекти та вскочити у другий автомобіль поліції. Авто рухалось на північ по шосе I-95 в районі Оук Хілл. Дорогу тимчасово довелось закрити для інших водіїв.



Злочинця переслідували декілька екіпажів поліції / Скриншот з відео VolusiaSheriff



Чоловіка затримали в лісі / Скриншот з відео VolusiaSheriff

Як покарають злочинця

Злочинця вдалось затримати та заарештувати. Чоловіку висунуть чимало звинувачень, зокрема: