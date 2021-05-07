Викрав аж 2 поліцейські автомобілі: шокуюче відео погоні в Америці

Чоловік у штаті Флорида викрав поліцейське авто. Під час погоні йому вдалось пересісти у другий автомобіль поліції та продовжити втікати.
Погоня за злочинцем відбулась у четвер, 6 травня 2021 року, в окрузі Волусія. Переслідування злочинця знімали на відео з вертольота.
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Деталі інциденту в США
Місцева поліція отримала повідомлення про підозрілу особу на трасі I-95. Чоловік встиг сісти у поліцейську машину та почав втікати.
Після тривалого переслідування трасою, поліція намагалась виконати піт-маневр. Викрадений автомобіль прямував в лісову місцевість.Довідка. Піт-манерв – це тактика переслідування, за допомогою якої втікач має різко повернути в сторону, втратити управління і зупиниться.
Співробітники правоохоронних органів спробували витягнути злочинця з машини, однак він зміг втекти та вскочити у другий автомобіль поліції. Авто рухалось на північ по шосе I-95 в районі Оук Хілл. Дорогу тимчасово довелось закрити для інших водіїв.
Злочинця переслідували декілька екіпажів поліції / Скриншот з відео VolusiaSheriff
Чоловіка затримали в лісі / Скриншот з відео VolusiaSheriff
Як покарають злочинця
Злочинця вдалось затримати та заарештувати. Чоловіку висунуть чимало звинувачень, зокрема:
- збройна крадіжка транспортного засобу;
- втеча або спроба уникнути правоохоронних органів;
- володіння вогнепальною зброєю засудженим;
- крадіжка вогнепальної зброї;
- крадіжка автотранспорту (двічі);
- водіння під час призупинення дії посвідчення.