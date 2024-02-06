Російський "правозахисник" і учасник опозиційних форумів виявився шпигуном ГРУ, – The Insider

Іван Жихарьов, якого знали як активіста, волонтера та правозахисника, виявився агентом-оперативником з елітного диверсійного підрозділу ГРУ. Він довгий час працював під прикриттям у Московській відкритій школі прав людини і відвідував щорічні форуми іноагента Каспарова.

Росіянин Іван Жихарьов (справжнє прізвище Жигарьов), працював під прикриттям поки його "добрий двійник" брав участь у активістській і правозахисній діяльності. Про те, як у кола російської опозиції потрапив завербований Кремлем оперативник, йдеться у розслідуванні, проведеному The Insider.

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Як кремлівський шпигун став опозиціонером і правозахисником

Син радянського військового офіцера Іван Жигарьов народився в німецькому місті Магдебург. Іван служив у російському спецназі, а потім був обраний для навчання в Військовій академії ГРУ. За даними The Insider, Жигарьова завербували для служби в 29155 підрозділі ГРУ не пізніше, ніж 2009 року. Тоді цей підрозділ спеціалізувався на вбивствах та військових операціях закордоном.

Коли Жигарьов почав працювати у ГУР, у нього з’явився "добрий двійник" спеціаліст-бурильник свердловин Іван Жихарьов, чиє прізвище відрізнялось однією буквою.

Як і решта членів підрозділу 29155, Жигарьов діяв за стандартною схемою роботи іноземних оперативників – подорожував за кордон разом з невеликими групами з трьох-п'яти людей для виконання завдань під прикриттям. The Insider пише, що на початку березня 2015 року Жигарьов разом з іншими учасниками підрозділу 29155 провів десять днів у Нідерландах під псевдонімом. Що цікаво – у цьому ж підрозділі в той час працювали Алєксандр Пєтров (Мішкін) і Руслан Боширов (Анатолій Чепіга) – підозрювані у отруєнні Сергія Скрипаля і його дочки.

Що відомо про справу Скрипаля

4 березня 2018 російські оперативники отруїли нервово-паралітичною речовиною колишнього військового розвідника ГРУ Сергія Скрипаля.

У 1999 році Скрипаль пішов у відставку після служби в ГРУ. До 2003 року працював в управлінні справами МЗС Росії. У грудні 2004 року ФСБ заарештувала його та звинуватила у зраді та співпраці з англійською розвідкою. Скрипаль визнав себе винним і в 2006 році отримав 13 років в'язниці.

У 2010 році тодішній президент Росії Медведєв помилував Скрипаля, і згодом його та ще трьох росіян, засуджених за шпигунство на користь США і Великобританії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб.

Жигарьов якраз перебував в Європі в період підготовки отруєння Скрипалів. 3 березня 2018 року, у день приїзду Мішкіна і Чепіги до Солсбері, він вилетів до Москви з Відня.

The Insider пише, що у 2017 році Іван Жигарьов під прикриттям потрапив до Московської відкритої школи прав людини при Сахаровському центрі. Працівники відгукувались про нього як про найактивнішого волонтера, який ніколи не відмовляв у допомозі і брав участь у всіх зустрічах.

"Жихарьов" мав доступ до реєстраційних даних учасників школи та був учасником багатьох управлінських зустрічей, де зокрема обговорювалися питання фінансування.

Працівники Московської відкритої школи дали "Жихарьову" рекомендацію на участь у Форумі вільної Росії, організатором якого є Гаррі Каспаров. Він брав участь у заході щороку, починаючи з 2017. Іван Жигарьов регулярно просив у організаторів компенсацію за проїзд та проживання. The Insider вважає, що його наполягання на відшкодуванні витрат може бути пов'язаним з бажанням отримати номер в готелі, де проживали члени організації – можливо, для слідкування за ними. Однак прохання про компенсацію залишалися невиконаними, а Каспарова, за словами організаторів заходу, завжди селили окремо від решти учасників.

The Insider також зазначають, що на перший Форум вільної Росії у Вільнюс він приїхав з двома іншими правозахисниками – Русланом Камбієвим і Расулом Катагановим. Камбієв спочатку заперечував знайомство з "Жихарьовим", але потім таки визнав, що вони познайомилися у 2017 році під час заходу, організованого Московською відкритою школою в Сахаровському центрі.

Ймовірно, ГРУ зняло з роботи Жигарьова у 2022 році після того, як французька влада публічно оприлюднила дані "Жихарьова" як шпигуна ГРУ разом із іменами кількох інших агентів Кремля, які їздили на секретну базу поблизу швейцарського кордону.

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