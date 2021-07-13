Після 6 місяців спроб: викривача корупції на "Енергоатомі" поновили на посаді

15:59

Суд поновив ​Олега Поліщука на посаді директора із запобігання і протидії корупції "Енергоатома". Раніше його спершу відсторонив, а згодом і звільнив виконувач обов'язків президента компанії. Все через викриття на підприємстві факту корупції.