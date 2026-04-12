Понад рік вважався зниклим безвісти: на війні загинув закарпатець Віктор Шпиньович

На війні загинув мешканець Закарпатської області Віктор Шпиньович. Український захисник більше року вважався безвісти зниклим.

Сповіщення про смерть військового надійшло лише 10 квітня 2026 року. Про це повідомили в Зарічанській громаді.

Що відомо про загиблого військового?

Віктор Шпиньович служив в аеромобільному батальйоні військової частини А0281. Український захисник був гранатометником.

Життя військового обірвалося 28 лютого 2025 року в районі населеного пункту Мала Локня, що в Курській області. На сайті громади повідомили, що загинув Шпиньович героїчно.

Український захисник загинув внаслідок штурмових дій противника, мужньо виконуючи свій військовий обов'язок. Висловлюємо щирі співчуття рідним нашого Героя,

– зазначили в громаді.

Також уся інформація щодо майбутнього похорону буду опублікована згодом.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Віктора Шпиньовича. Світла пам'ять!

