У боях на Донеччині загинув захисник із Запорізької області Віктор Кравченко

Повномасштабна війна забрала життя ще одного мужнього українського воїна – Віктора Кравченка, уродженця Запорізької області. Герой загинув під час стрілецького бою на Донеччині, прикриваючи своїх побратимів.

Про втрату повідомили у Широківській територіальній громаді, інформує 24 Канал.

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Що відомо про героя

До війни Віктор Кравченко працював на одному із заводів у Запоріжжі та жив із родиною в селі, яке на початку 2022 року опинилося під російською окупацією. Дружина згадує його як людину, завжди готову допомогти, а також захопленого рибалкою та полюванням.

"Віктор прагнув повернути те, що окупанти відібрали в нього та його сім'ї, і принести мир Україні. Тому одразу вступив до лав Збройних сил. Він захищав нас на Донецькому та Херсонському напрямках", – розповіли у громаді.



Кравченко загинув захищючи побратимів / Фото з фейсбуку

Віктора уже було поранено

Під час одного з боїв Віктор отримав важке поранення, через яке проходив тривале лікування. Попри це, він вирішив повернутися на фронт. Після відновлення воїн знову приєднався до своїх побратимів і продовжив боротьбу на Донеччині.

На жаль, під час одного з боїв Віктор Кравченко знову отримав важкі поранення, які виявилися несумісними з життям.

"Він був справжнім героєм, який до останнього подиху захищав Україну. Громада висловлює глибокі співчуття його родині та близьким", – зазначили у Широківській територіальній громаді.

Вічна пам'ять Герою, який віддав своє життя за свободу України.