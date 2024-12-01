Світла пам'ять Герою: на війні проти Росії загинув Віктор Кухар з Дніпропетровщини

На війні проти російського агресора загинув 47-річний уродженець Дніпропетровщини Віктор Кухар. Чоловік боронив Україну з вересня 2023 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі Софіївської селищної територіальної громади.

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Загибель Віктора Кухаря

Так, Віктор Кухар народився 3 вересня 1977 року в селі Ізлучисте Софіївського району. Зазначається, що чоловік все своє життя прожив у рідному селі, працював і разом із дружиною виховував двох дітей.

У вересні 2023 року він став до лав Збройних Сил України, щоб захищати нашу державу від російського агресора. Служив солдатом-водієм інженерно-саперного взводу танкового батальйону,

– вказали у рідній громаді захисника.

Бойовий шлях Віктора пролягав через Миколаївський напрямок, де він героїчно виконував свій обов’язок. На жаль, саме там його життя обірвалося.



"Світла пам’ять про мужнього воїна назавжди залишиться в наших серцях. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль та скорботу", – сказав у Софіївській тергромаді.

Віктор Кухар загинув на Миколаївському напрямку / фото Софіївська тергромада

Церемонія прощання із загиблим відбудеться 1 грудня 2024 року о 12:00 в селі Ізлучисте на вулиці Верхній.