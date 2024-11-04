"Було принципово воювати на Донеччині": на Полтавщині попрощалися з воїном Віктором М'ясоєдовим

На Полтавщині 1 листопада відбулося прощання з військовим Віктором М'ясоєдовим. Він загинув на полі бою поблизу Торецька минулого року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кременчуцький ТелеграфЪ".

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Що відомо про полеглого воїна

Повідомляється, що Віктор М'ясоєдов народився 30 квітня 1984 року у Донецькій області, а саме в одному із селищ Артемівського (нині Бахмутського) району.

У 14 років лишився без матері, тож виховання юнака взяла на себе бабуся. А згодом почалося і доросле життя – переїхав до Києва, працював монтажником, будівельником, зварювальником. У Києві ж чоловіка на військову службу та мобілізували до сухопутних військ ЗСУ до відділення інженерно-саперного взводу,

– пишуть журналісти

Військовослужбовиця Любов Телятник розповіла, що для Віктора було принциповим воювати саме на Донеччині. Він хотів бути причетним до звільнення рідного краю від окупантів.

Та, на жаль, його життя обірвалося 21 жовтня 2023 року поблизу міста Торецьк Донецької області.

Віктор М'ясоєдов / фото "Кременчуцький ТелеграфЪ".