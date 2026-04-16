Командир 20-го корпусу Ніколюк став керівником ОК "Схід" замість Братішка: яка причина змін
- Генерал-майор Віктор Ніколюк призначений керівником ОК "Схід" замість бригадного генерала Дмитра Братішка.
- Переведення Братішка може бути пов'язане з втратою Сіверська.
Бригадний генерал Дмитро Братішко більше не очолюватиме ОК "Схід". На його посаду призначили генерал-майора Віктора Ніколюка, командувача 20-го армійського корпусу.
Про зміни поінформували у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.
Що відомо про кадрові зміни?
Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор Геннадій Шаповалов, представив особовому складу нового керівника оперативного командування "Схід" генерал-майора Віктора Ніколюка. Водночас він подякував за службу попередньому командувачу, бригадному генералу Дмитру Братішку, та побажав йому успіхів на новій посаді.
За інформацією джерел "Української правди", переведення Братішка, як і звільнення з посади командира 11-го корпусу Сергія Сірченка, може бути пов'язане з втратою Сіверська у грудні 2025 року. Водночас у командуванні Сухопутних військ зазначили, що Братішко отримав підвищення.
Як повідомляється, новопризначений керівник ОК "Схід" Ніколюк раніше добре зарекомендував себе на посаді командира 20-го корпусу. Натомість цей корпус очолив полковник Святослав Заїць, який уже приступив до виконання обов'язків на ділянці фронту, що відповідає за оборону в межах Дніпропетровської області.
Коротка довідка. Віктор Ніколюк – Герой України, колишній командувач ОК "Північ". У 2022 році керував обороною Чернігова. З березня 2023 року по березень 2024 року Ніколюк також був командувачем Командування підготовки Сухопутних військ.
Як ситуація розгорталася навколо Сіверська?
Наприкінці 2025 року Україна втратила контроль над Сіверськом – одним із ключових напрямів російського наступу. Ще навесні ворог активізувався біля Білогорівки, яка була важливим опорним пунктом оборони, а після її захоплення почав просування до міста.
Паралельно російські сили тиснули з півночі в районі Серебрянського лісу, створюючи загрозу наступу з кількох напрямків. Ситуацію ускладнило використання дронів з оптоволоконним керуванням, що підвищило точність ударів і знизило можливості утримання позицій.
На початку грудня противник вийшов до околиць Сіверська, а вже за кілька тижнів більша частина міста опинилася під контролем країни-агресорки. 23 грудня Генштаб підтвердив втрату міста.
Після цього, за даними медіа, через викривлені звіти про ситуацію на фронті звільнили кількох командирів, а 11-й армійський корпус відсторонили від управління напрямком, передавши керівництво новій тактичній групі.