Віктор Орбан ледь не втонув у Хорватії, його врятував журналіст

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан потрапив у небезпечну пригоду на морі в Хорватії. При чому раніше глава угорського уряду радив громадянам своєї країни надавати перевагу відпочинку на озері Балатон.

На Адріатичному морі човен з Орбаном, його дружиною та охоронцем міг затонути. Йому на допомогу прийшов хорватський журналіст Борис Вркіч.

Актуально Орбан залишився в ізоляції, – аналітик припустив, чи може Україна перехилити його на свій бік

На берег Орбана та його дружину перевіз журналіст

Інцидент стався у бухті біля острова Вір, розповів Вркіч. Він зазначив, що в угорського прем'єра виникли проблеми з човном.

Я перевіз його (Орбана – 24 канал), дружину та охоронця на берег. У них був гарний настрій,

– наголосив Вркіч.

Медійник порозмовляв з главою угорського уряду та навіть порадив місцевий ресторан, де добре готують морепродукти.

Раніше Орбана "засікли" на острові Брач у Далмації власники місцевої таверни. Вони опублікували фото з прем'єром на своїй сторінці у соцмережах.

Орбан 2 роки тому відмовляв угорців від поїздок до Хорватії

Хорватські ЗМІ іронізують, адже влітку 2020 року прем'єр закликав угорців не їздити на відпочинок до Хорватії. Мовляв, краще відпочивати на своїй території – біля озера Балатон. Того самого року Орбан не скористався своєю ж порадою, його побачили під час відпочинку у Млеті.

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Орбан знову поскаржився на хорватів у 2022

Три місяці тому у бік Хорватії знову полетіли камінці від Віктора Орбана. Він заявив, що його країна не мала б проблем з ембарго на російську нафту, якщо б у неї "хорвати не відібрали море". Частина узбережжя колись належала Угорщині. Такі претензії одразу засудили в Загребі.

Дивіться у відео – про політичну ізоляцію Віктора Орбана: