Потенційна електоральна смерть: політолог оцінив візит Орбана до України

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан приїхав 2 липня з візитом до Києва. Цей візит дасть Україні та Угорщині можливість налагодити відносини. Однак Орбан діє в своїх інтересах.

Політолог Олег Саакян розповів 24 Каналу, що прем'єр Угорщини хоче зміцнити свою позицію в своїй країні через конкурента та показати в Європі своє лідерство. Якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп, то він має на меті стати його найкращим другом з Європи.

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Що дасть візит Орбана в Україну

За словами Саакяна, переговори між Володимиром Зеленським та Орбаном були більш вдалими для України. Для прем'єра сам візит є позитивним фактом. Завдяки цьому візиту складається позитивна кон'юнктура, певний коридор, через який можна буде залагодити декілька питань з Угорщиною без здачі національних інтересів.

Зараз Орбан зацікавлений в конструктивному діалозі з Україною,

– підкреслив політолог.

Зараз Орбану важливо трішки дистанціюватись від проросійської позиції та перейти на китайську. Крім того, йому потрібно демонструвати свою гідність ЄС та готуватись до потенційного приходу Трампа, для якого Орбан хоче стати улюбленим європейським другом.

В такий спосіб є розтяжка на чотири полюси, де Орбан намагається відіграти свою роль капіталізації контактів,

– зазначив Саакян.

Електоральна смерть Орбана

Також, за його словами, потрібно надати увагу внутрішній ситуації в самій Угорщині. Тамтешній політик Петер Мадяр наробив багато шуму та "випив" багато електоральної крові Орбана за останні півроку. В Угорщині вперше за довгий час з'явився запит на альтернативу Орбану. Серед його виборців та соратників виростає електоральна смерть.

Європарламентські вибори це добре продемонстрували. Там під 30% виборців вирішили, що Орбан їм надоїв. Орбан виборах переміг, але загальна картина електоральної динаміки проявилась в повний зріст, що вже за рогом його чекають серйозні проблеми,

– зауважив політолог.

Нічого кращого, як закордонний візит для політичної стійкості в Угорщині для Орбана не було. Тому в заяві в кінці зустрічі з Зеленським було наголошено увагу на потенційному підписанні угоди про взаємодію між двома країнами. Україна чітко підкреслила, що це можливо лише на принципах взаємності та дзеркальності.

Такі самі договори Угорщини з сусідами для Орбана є однією з його електоральних фішок. Він ними демонструє, що залагоджує і фіксує угорські позиції з сусідами, захищає їх та інтереси етнічних угорців,

– пояснив Саакян.

Європейський момент

За словами політолога, значна кількість європейських країн говорять про те, щоб позбавити Угорщину права голосу через те, що вони активно зловживають своїм правом вето. Тому Орбан хоче продемонструвати свою відданість Євросоюзу. Це зробити найкраще тоді, коли Угорщина почала головувати в Раді ЄС.

Він хоче продемонструвати, що він найкращий лідер Європи,

– додав Саакян.