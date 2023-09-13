"Син не зрозумів, чому плаче": фон дер Ляєн поділилася щемливою історією про письменницю Амеліну

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час річної промови в Європарламенті згадала про українську письменницю Вікторію Амеліну, яку в липні цього року вбила російська ракета.

Урсула фон дер Ляєн розповіла про Вікторію Амеліну в Європарламенті. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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У Європарламенті згадали Вікторію Амеліну

Очільниця Комісії розповіла, що на початку повномасштабного вторгнення Амеліна разом із сином приїхали до Чехії. Коли чеський прикордонник поставив штамп у паспорті українки, вона розплакалась. Син не зрозумів і запитав маму, чому вона плаче. "Тому що ми вдома", – відповіла Амеліна.

Того дня ця українська мама відчула, що Європа – це її дім. І народ України може довіряти своїм європейським співвітчизникам,

– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії розповіла, що Амеліна документувала воєнні злочини Росії, а в липні цього року вона і сама стала жертвою російського воєнного злочину.

Вона була однією з найкращих молодих письменниць свого покоління і невтомною борчинею за справедливість,

– сказала фон дер Ляєн.

До Європарламенту привезли портрет Амеліни

В момент смертельного ракетного удару Амеліна була з трьома друзями, серед яких був Гектор Абад Фасіолінс, колега-письменник з Колумбії. Зараз чоловік бере участь у кампанії під назвою "Aguanta, Ucrania" – "Чини опір, Україно", покликаній розповісти латиноамериканцям про агресивну війну Росії та атаки на мирне населення.

Сьогодні колумбійський письменник приїхав до Європарламенту і привіз портрет Вікторії Амеліної. Президентка Єврокомісії наголосила, що ЄС збереже пам’ять про Вікторію та всіх інших жертв російської агресії.

Портрет Амеліни принесли до Європарламенту: дивіться відео