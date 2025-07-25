У Києві відбудеться прощання з Вікторією Рощиною: коли та де поховають журналістку

У Києві пройде церемонія прощання з журналісткою Вікторією Рощиною, яка потрапила в російський полон та була закатована там до смерті. Її поховають на Байковому кладовищі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Українську Правду".

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Коли та де відбудеться похорон Вікторії Рощиної?

Із відомою журналісткою, яку вбили російські окупанти, прощатимуться на Майдані Незалежності. Чин похорону розпочнеться зі служби в Михайлівському соборі 8 серпня о 12:00.

Далі о 13:00 процесія перейде до Майдану Незалежності, а о 14:00 церемонія продовжиться на Байковому кладовищі.

Як повідомило видання, похорон Вікторії Рощиної організують її колеги з кількох редакцій, де вона працювала. Родина Рощиної не буде давати коментарі під час прощання.

Вікторія Рощина працювала і з командою hromadske, яка також допоможе провести церемонію. У виданні нагадил, що Вікторія Рощина із серпня 2023 року зникла безвісти на тимчасово окупованих територіях. У травні 2024 року з Росії надійшли повідомлення, що журналістка перебуває в їхньому полоні.

10 жовтня 2024 року стало відомо, що Вікторія Рощина загинула. З'ясувалося, що росіяни жорстоко знущалися з медійниці як фізично, так і морально, утримуючи її спочатку у виправній колонії №77 у Бердянську, а потім у СІЗО №2 у російському Таганрозі.

Вікторія Рощина загалом писала для "Української Правди" та "Радіо Свобода". Також вона співпрацювала з "Українським радіо", "UA: Першим" та "Цензор.нет". Журналістка мала нагороду від Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці", яку отримала у 2022 році. А в 2025 році Рощиній надали посмертну спеціальну нагороду на церемонії "Честь професії 2025" за відданість журналістиці за найтяжчих умов російського полону.