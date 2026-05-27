Журналістці Вікторії Рощиній зламали потиличну кістку в російському СІЗО, – Нацполіція

Українська журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні, окупанти утримували її в СІЗО у Таганрозі. Також росіяни зламали їй потиличну кістку.

Про це заявив заступник начальника управління Нацполіції Дмитро Шевчук на засіданні ТСК щодо злочинів Росії проти медіа, повідомляє Інститут масової інформації.

Що відбувалося в російському полоні?

Перелом потиличної кістки у Вікторії Рощиної виявили під час проведення відповідних судово-медичних експертиз.

За словами Шевчука, в полоні журналістка зазнавала з боку окупантів систематичного насильства через те, що вимагала нормальних умов утримання, зокрема нормальної їжі, а також відмовилася співати російський гімн.

У поліції також зазначили, що Вікторію Рощину утримували в камері в камері № 124 з антисанітарними умовами: там не було гарячої води, на вживання їжі відводилося лише три хвилини, і за цей час треба було вже й помити посуд.

У разі порушення цих правил – побиття та інші прояви жорстокого поводження,

– додав Дмитро Шевчук.

Також він повідомив, що під час етапування журналістки до СІЗО міста Кізел у Росії вона перебувала у критичному стані та постійно потребувала медичної допомоги.

За словами Шевчука, попри це адміністрація установи продовжувала застосовувати до неї фізичне та психологічне насильство, а також утримувала в умовах, небезпечних для життя.

Вперше російські окупанти затримали Вікторія Рощина у березні 2022 року в Бердянську, де утримували її в полоні протягом 10 днів. На той момент журналістка готувала матеріал для Hromadske та намагалася дістатися з Запоріжжя до Маріуполя.

У серпні 2023 року Рощина зникла на тимчасово окупованій території. А вже 27 травня 2024 року стало відомо, що її утримують у російському полоні.

У жовтні того ж року з'явилася інформація про смерть журналістки. На той момент Вікторія Рощина мала бути включена в один із найближчих обмінів полоненими.

Наразі слідство розглядає версію, що обміну Вікторії Рощиної могли завадити представники ФСБ з Москви. Зокрема, журналістам "Української правди" вдалося отримати відповідні свідчення від джерела.