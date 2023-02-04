Одіозна конгресвумен Спартц припиняє політичну кар'єру
4 лютого 2023, 10:50Читать новость на русском
Джерело:Victoria Spartz
Скандальна конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що припиняє політичну кар'єру у 2024 році. Політикиня аргументувала це тим, що хоче проводити більше часу зі своєю сім'єю.
Спартц наголосила, що – задоволена своєю політичною кар'єрою. Водночас настав час приділити час приватному життю.
Зверніть увагу В опозиції до Байдена та підтримка Трампа: що відомо про конгресвумен Вікторію Спартц
Одіозна конгресвумен перебувала у жорсткій опозиції до чинного лідера США Джо Байдена. Натомість вона вирізнялася прихильністю до Дональда Трампа.Важливо! Спартц народилася на Чернігівщині. У момент, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, родичі конгресвумен залишалися в Україні. Водночас вона голосувала проти надання допомоги.
Спартц виступала з обвинуваченням Єрмака
- Упродовж 2022 року Спартц регулярно виступала з обвинуваченням глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Звичайно, жодних доказів своїх слів конгресвумен навести не могла. Водночас її прізвище у медіапросторі почало асоціюватися саме з цими скандалами.
- Зокрема, влітку Спартц написала лист до Джо Байдена. В описі послання мовилося про начебто "різноманітну розвідувальну інформацію щодо дій пана Єрмака в Україні та його ймовірних зв'язків з Росією". Спартц наголошувала, що "Єрмак викликає багато занепокоєння". Варто зауважити, що жодних звинувачень у бік Єрмака з вуст інших представників влади США не лунало.
- Пізніше Спартц опублікувала список претензій до Єрмака. Тоді конгресвумен наголосила, що "Зеленський веде небезпечну війну з підступним ворогом, але має невідкладну внутрішню проблему, яку йому потрібно вирішити, — голова Офісу Президента Андрій Єрмак".
Водночас Спартц не заспокоїлася й закликала Єрмака подати у відставку. Конгресвумен наголосила, що Київ "грає у політику", й цим вкотре підіграла російській пропаганді.
Як на заяви Спартц реагували в Україні
- У МЗС України заявили, що Спартц намагається повернути в американську політику наративи, які поширює Росія. До слова, конгресвумен неодноразово "ловили" на спробі просунути тези у кращих традиціях російської пропаганди. Зокрема, Спартц факти повторила слова одіозної Ольги Скабєєвої, яка постійно встановлює новий рекорд з пробиття дна.
- Олексій Данілов наголосив, що звинувачення Спартц у бік Єрмака – голослівні. Жодних доказів, які підтверджували б її слова, у РНБО немає.
- Згодом обвинувачення прокоментував й сам Єрмак. Він зауважив, що заяви Спартц – це "політичні ігри". Глава Офісу Президента наголосив: слова конгресвумен ніяк не вплинули на його комунікацію з представниками влади США.