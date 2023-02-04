Одіозна конгресвумен Спартц припиняє політичну кар'єру

Скандальна конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що припиняє політичну кар'єру у 2024 році. Політикиня аргументувала це тим, що хоче проводити більше часу зі своєю сім'єю.

Спартц наголосила, що – задоволена своєю політичною кар'єрою. Водночас настав час приділити час приватному життю.

Зверніть увагу В опозиції до Байдена та підтримка Трампа: що відомо про конгресвумен Вікторію Спартц

Одіозна конгресвумен перебувала у жорсткій опозиції до чинного лідера США Джо Байдена. Натомість вона вирізнялася прихильністю до Дональда Трампа.

Спартц виступала з обвинуваченням Єрмака

Упродовж 2022 року Спартц регулярно виступала з обвинуваченням глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Звичайно, жодних доказів своїх слів конгресвумен навести не могла. Водночас її прізвище у медіапросторі почало асоціюватися саме з цими скандалами.

Зокрема, влітку Спартц написала лист до Джо Байдена. В описі послання мовилося про начебто "різноманітну розвідувальну інформацію щодо дій пана Єрмака в Україні та його ймовірних зв'язків з Росією". Спартц наголошувала, що "Єрмак викликає багато занепокоєння". Варто зауважити, що жодних звинувачень у бік Єрмака з вуст інших представників влади США не лунало.

Пізніше Спартц опублікувала список претензій до Єрмака. Тоді конгресвумен наголосила, що "Зеленський веде небезпечну війну з підступним ворогом, але має невідкладну внутрішню проблему, яку йому потрібно вирішити, — голова Офісу Президента Андрій Єрмак".

Спартц народилася на Чернігівщині. У момент, коли Росія почала повномасштабне вторгнення, родичі конгресвумен залишалися в Україні. Водночас вона голосувала проти надання допомоги.

Заяви Спартц про Єрмака критикували й її колеги зі США . Зокрема, Марсі Каптур заявила, що такі заяви – підігрування Путіну. Тим часом Штати – твердо підтримують президента Зеленського та віддані перемозі України.

Водночас Спартц не заспокоїлася й закликала Єрмака подати у відставку. Конгресвумен наголосила, що Київ "грає у політику", й цим вкотре підіграла російській пропаганді.

Як на заяви Спартц реагували в Україні