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Вікторія Бекхем показала, як відсвяткувала день народження: фото

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Вікторія Бекхем відзначила день народження
Вікторія Бекхем відзначила день народження / Фото з Іnstagram

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем 17-го квітня відзначає 44 день народження.

Вікторія виклала святкове фото у сімейному колі, але на знімку не було її чоловіка Девіда. Як відомо, нещодавно у ЗМІ з’явилися чутки про те, що зіркове подружжя вирішило пожити нарізно.

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Для святкування Бекхем обрала брючний костюм ніжно молочного кольору.

Проте напередодні дня народження Вікторії вони з Девідом все ж були разом. Дизайнерка виклала фото, на якому вони вітають подругу Єву Лонгорію з іменною зіркою в Голлівуді.

Теги: LifeStyle Вікторія Бекхем
Джерело: 24 Канал
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