Вікторія Бекхем показала, як відсвяткувала день народження: фото

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем 17-го квітня відзначає 44 день народження.

Вікторія виклала святкове фото у сімейному колі, але на знімку не було її чоловіка Девіда. Як відомо, нещодавно у ЗМІ з’явилися чутки про те, що зіркове подружжя вирішило пожити нарізно.

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Для святкування Бекхем обрала брючний костюм ніжно молочного кольору.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 16 Кві 2018 р. о 6:09 PDT

Проте напередодні дня народження Вікторії вони з Девідом все ж були разом. Дизайнерка виклала фото, на якому вони вітають подругу Єву Лонгорію з іменною зіркою в Голлівуді.