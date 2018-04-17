Вікторія Бекхем показала, як відсвяткувала день народження: фото
Британська дизайнерка Вікторія Бекхем 17-го квітня відзначає 44 день народження.
Вікторія виклала святкове фото у сімейному колі, але на знімку не було її чоловіка Девіда. Як відомо, нещодавно у ЗМІ з’явилися чутки про те, що зіркове подружжя вирішило пожити нарізно.
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Для святкування Бекхем обрала брючний костюм ніжно молочного кольору.
Проте напередодні дня народження Вікторії вони з Девідом все ж були разом. Дизайнерка виклала фото, на якому вони вітають подругу Єву Лонгорію з іменною зіркою в Голлівуді.
Джерело: 24 Канал
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