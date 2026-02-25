Назавжди в строю: На Волині попрощались із загиблою поліцейською Вікторією Шпилькою
- На Волині відбулось прощання з загиблою поліцейською Вікторією Шпилькою, яка загинула внаслідок теракту у Львові 22 лютого.
- Вікторія Шпилька була старшим лейтенантом поліції.
Внаслідок теракту у Львові 22 лютого загинула поліцейська Вікторія Шпилька. Провели в останню путь 23-річну патрульну на рідній для неї Волині.
Прощання відбулось 25 лютого. Про це повідомило Суспільне.
Дивіться також "Замовлення" за 100 доларів: як дівчина з Харкова "заманила" поліцію на місце теракту у Львові
Прощання з загиблою поліцейською
Уночі 22 лютого у Львові два патрульні екіпажі прибули на виклик, який виявився фейковим. По прибуттю поліцейських там прогриміли два вибухи. Внаслідок теракту загинула 23-річна Вікторія Шпилька.
Журналісти повідомили, що у селі Верба у Волинській області 25 лютого відбулось прощання з загиблою. На чин похорону патрульної прийшли її колеги, рідні та близькі.
Вікторію Шпильку провели в останню путь: дивіться відео
За даними Нацполіції, Вікторія була старшим лейтенантом поліції родом з Волині. Вона однією з перших прибула на виклик тієї ночі.
Які деталі теракту у Львові?
У ніч проти 22 лютого у Львові прогриміло два вибухи. Згодом стало відомо, що внаслідок нього одна людина загинула та ще 25 постраждали. Частина з них досі у лікарні у тяжкому стані.
Про підозру у вчиненні теракту повідомили 33-річній жінці з Костополя. Вона зізналася, що контактувала з російським куратором, який обіцяв їй 2 тисячі доларів за скоєне. Підозрювана Ірина Саветіна перебуває під вартою. Максимальним покаранням може бути довічне ув'язнення.
Водночас президент Зеленський заявив, що виконавців теракту завербували росіяни через Telegram.