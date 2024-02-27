УПЦ анулювала нагороду військового через орієнтацію: у мережі масово відмовляються від відзнак

Українська православна церква Київського патріархату анулювала нагороду військовому Віктору Пилипенку через його приналежність до ЛГБТ-спільноти. У підтримку бійця у мережі почали масово відмовлятися від своїх відзнак інші захисники України.

Святіший Патріарх Філарет 8 лютого вручив відзнаку "За жертовність і любов до України" особовому складу медичного пункту 1-го механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади імені Чорних. Зокрема, нагороду отримав й військовий Віктор Пилипенко, який відверто заявляє про свою гомосексуальну орієнтацію.

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Анулювання через гомосексуальність

Віктор Пилипенко після отримання нагороди від Патріарха поділився у соцмережах фото медалі й зазначив, що це нібито означає зміну УПЦ КП своєї позиції щодо ЛГБТ-спільноти.

Нагорода, яку вручив військовому Філарет / Фото Віктора Пилипенка

Церква відреагувала на допис військового та анулювала його нагороду "через гріховні уподобання". Виявилося, що Філарет не знав, що військовий позиціонує себе як відкритого гея.

Ми дякуємо воїну Віктору Пилипенку за його військові заслуги, але не розділяємо його гріховних уподобань і агітацію ЛГБТ. Повідомляємо, що зважаючи на відкриту пропаганду гріховної ідеології та заперечення існування Бога, вважати церковну нагороду Віктору Пилипенку від 08.02.2024 р. указ № 27468 – анульованою,

– повідомили в УПЦ КП.

Церква заявила, що допис Пилипенка – це "відверта маніпуляція та брехня". Церковнослужбовці вкотре наголосили, що займають принципову негативну позицію щодо ЛГБТ-спільноти та назвали це "гріхом".

Сам Віктор Пилипенко після публікації позиції УПЦ КП зазначив, що визнає лише нагороди від народу України, якому він давав присягу.

Я навіть написав слова вдячності Філарету, наївно уявляючи собі, що він свідомо мене нагородив і показав своїм колегам християнський, безперечно благородний жест-дороговказ до примирення та взаємної поваги до геїв, атеїстів, людей інших вірувань,

– написав військовий.

Флешмоб у мережі

Віктор Пилипенко, позивний "Француз" – бойовий медик, який воює у складі ЗСУ з 2014 року. Також він є відкритим геєм і борцем за права ЛГБТ, зокрема, в армії.

Військові у мережі справедливо почали обурюватися такому кроку з боку Української церкви. Військові та волонтери публічно та масово відмовляються від нагороди "За жертовність і любов до України" через вчинок церкви.

Ваші антилюдяні погляди мені бридкі, а ваше брязкальце, яке ви роздаєте, а потім відбираєте – нічого не варте. Жбурну вам цю іграшку під ноги наступного мого повернення зі служби у Київ,

– написав військовий Ілля Кротенко.

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Суспільство та ЛГБТ