Вилетів у кювет і перекинувся: на Львівщині трагічно загинув водій мікроавтобуса – фото

19 липня 2021 , 10:49
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На дорозі Перемишляни – Дунаїв 19 липня трапилась смертельна ДТП. Водій мікроавтобуса Opel Vivaro вилетів у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії чоловік помер, а його пасажирка потрапила до лікарні.

Водій загинув на місці ДТП до приїзду медиків. На жаль, його не вдалось врятувати.

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Мікроавтобус перекинувся у кювет

  • Аварія трапилась приблизно о 5:00 на трасі Перемишляни – Дунаїв між селами Виписки та Чемеринці.
  • Правоохоронці попередньо встановили, що 37-річний львів'янин за кермом автомобіля Opel Vivaro не впорався з керуванням.
  • Він з'їхав у кювет, внаслідок чого його автівка перекинулась.
  • Чоловік отримав важкі травми. Він загинув не місці події.
  • В салоні також перебувала 26-річна жителька Перемишлян.
  • На щастя, жінка вижила. Однак пасажирка отримала травми, тож її відвезли до лікарні.


Водій не впорався з керуванням / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі вони проводять розслідування. Правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини аварії.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини

Автор: Ольга Котів