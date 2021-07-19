Вилетів у кювет і перекинувся: на Львівщині трагічно загинув водій мікроавтобуса – фото
На дорозі Перемишляни – Дунаїв 19 липня трапилась смертельна ДТП. Водій мікроавтобуса Opel Vivaro вилетів у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії чоловік помер, а його пасажирка потрапила до лікарні.
Водій загинув на місці ДТП до приїзду медиків. На жаль, його не вдалось врятувати.
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Мікроавтобус перекинувся у кювет
- Аварія трапилась приблизно о 5:00 на трасі Перемишляни – Дунаїв між селами Виписки та Чемеринці.
- Правоохоронці попередньо встановили, що 37-річний львів'янин за кермом автомобіля Opel Vivaro не впорався з керуванням.
- Він з'їхав у кювет, внаслідок чого його автівка перекинулась.
- Чоловік отримав важкі травми. Він загинув не місці події.
- В салоні також перебувала 26-річна жителька Перемишлян.
- На щастя, жінка вижила. Однак пасажирка отримала травми, тож її відвезли до лікарні.
Водій не впорався з керуванням / Фото поліції Львівщини
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Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі вони проводять розслідування. Правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини аварії.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини