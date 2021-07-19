Вилетів у кювет і перекинувся: на Львівщині трагічно загинув водій мікроавтобуса – фото

10:49

На дорозі Перемишляни – Дунаїв 19 липня трапилась смертельна ДТП. Водій мікроавтобуса Opel Vivaro вилетів у кювет та перекинувся. Внаслідок аварії чоловік помер, а його пасажирка потрапила до лікарні.