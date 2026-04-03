Найближчим часом може відбутись пуск ракет Х-101: у повітрі – Ту-160 і, ймовірно, Ту-95

Росія продовжує атакувати Україну дронами. Водночас російська авіація, схоже, готується застосувати також ракети для атаки на українські регіони.

Моніторингові канали пишуть про зліт Ту-160, які Росія використовує для пусків ракет. Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про зліт стратегічної авіації?

Росія підняла в небо стратегічну авіацію. Про це стало відомо з повідомлень моніторингових спільнот у телеграмі за кілька хвилин до 5 ранку 3 квітня.

Мовиться про щонайменше 2 борти Ту-160, які злетіли з аеродрому "Українка". Кількість бортів може зростати. Також у небі, ймовірно, 1 літак Ту-95МС. Це нетипова активність для ранкового часу.

Літаки летять до пускових рубежів. Якщо виліт бойовий, вони там будуть десь о 8 годині.

Можливий пуск ракет Х-101.

Тож існує реальна загроза масованого ракетного обстрілу для України.

Повітряні сили також повідомляють, що на Україну триває атака БпЛА. Безпілотники летять на різні українські регіони. Лунали вибухи. Також ворог застосував балістику проти Харкова, Дніпропетровщини й Запоріжжя.

Зверніть увагу! Ту-160 – носії різного штибу крилатих ракет повітряного базування, які часто є основними у масованих ракетних ударах по Україні.

Додамо, що напередодні, увечері 2 квітня, моніторингові канали попереджали про загрозу масованого обстрілу з боку Росії.

На вечір маємо активність стратегічної авіації в західних регіонах Росії. Якщо активність триватиме – відповідно зростатиме ймовірність нічного вильоту авіації,

– писали монітори.

Про загрозу попередила ще й очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук: "Найближчим часом висока ймовірність ракетно-дронової атаки! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги".

Що відомо про останні атаки росіян?