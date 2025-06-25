Вилкове в Одеській області масовано атакували дрони

У Вилковому, що в Одеській області, чули вибухи – робота ППО. Моніторингові канали пишуть про понад десяток БпЛА в напрямку міста

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Думська", Повітряні сили ЗСУ та місцеві телеграм-канали.

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Вилкове в Одеській області атакували БпЛА

Моніторингові канали повідомили про приблизно 20 ударних дронів у напрямку на Одеську область з Чорного моря ще з початку доби. Згодом з'ясувалося – майже усі націлені на Вилкове.

Вже о 01:10 у місті почала роботу ППО. Приблизно через 10 хвилин у місті пролунали вибухи, ППО продовжує роботу.

Зокрема Повітряні сили ЗСУ повідомляли про групу дронів на Вилкове о 01:14.

Повітряна тривога в Одеській області була оголошена ще о 22:37.

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Додамо, що паралельно Росія вдарила по Запоріжжю, ймовірно, ракетою. Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль на місто менш ніж за хвилину до вибухів.